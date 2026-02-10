Cae un grupo especializado en robos y hurtos en el interior de vehículos en El Ejido

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido un grupo activo especializado en robos y hurtos en el interior de vehículos. La operación ha sido ... llevada a cabo por agentes de las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial de la Comisaría Local, dentro de un dispositivo específico orientado a frenar el aumento de este tipo de delitos en distintas zonas del municipio.

El operativo, desarrollado durante varios meses, se ha saldado con la identificación de nueve personas de entre 18 y 45 años, todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio, principalmente por robos con fuerza y hurtos en vehículos. Como resultado de la investigación se han tramitado un total de 48 diligencias policiales.

Las investigaciones comenzaron tras detectarse un incremento de denuncias en determinadas áreas de la localidad, donde se estaban produciendo sustracciones en vehículos estacionados en la vía pública. El análisis realizado por el Grupo I de Investigación de la Brigada de Policía Judicial permitió identificar un patrón común de actuación: los sospechosos operaban principalmente de noche, elegían coches situados en zonas con poca visibilidad y utilizaban herramientas que facilitaban el acceso al interior sin fracturar ventanas ni forzar cerraduras, reduciendo así el ruido y la posibilidad de ser descubiertos.

A partir de estas pesquisas se logró identificar al núcleo principal de la actividad delictiva y se estableció un dispositivo especial de vigilancia en puntos estratégicos del municipio. Durante uno de estos controles, agentes de Seguridad Ciudadana sorprendieron a uno de los autores en el interior de un vehículo mientras sustraía objetos, procediendo a su detención. En la intervención se le incautó un utensilio artesanal con el que manipulaba los elevalunas para acceder al habitáculo. Asimismo, se recuperaron en el lugar diversos efectos sustraídos que han resultado relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.

De las nueve personas detenidas o investigadas, tres —consideradas las más activas y responsables de la mayoría de los robos— han ingresado en prisión provisional por orden judicial. El resto de actuaciones han sido remitidas a los juzgados competentes.

Según los datos de la Comisaría Local, tras el ingreso en prisión de estos tres individuos y las actuaciones policiales sobre el resto de implicados, los robos en el interior de vehículos han registrado un descenso significativo y sostenido, contribuyendo a mejorar la percepción de seguridad entre los vecinos de la localidad.