Utensilio casero empleado para cometer los hechos delictivos. R. I.

Cae un grupo especializado en robos y hurtos en el interior de vehículos en El Ejido

El operativo, desarrollado durante varios meses, se ha saldado con la identificación de nueve personas de entre 18 y 45 años, todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio

David Roth

Almería

Martes, 10 de febrero 2026, 11:17

Comenta

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido un grupo activo especializado en robos y hurtos en el interior de vehículos. La operación ha sido ... llevada a cabo por agentes de las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial de la Comisaría Local, dentro de un dispositivo específico orientado a frenar el aumento de este tipo de delitos en distintas zonas del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

