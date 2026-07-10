Bomberos del Poniente reconoce la labor de José Antonio Romero tras su misión humanitaria en Venezuela

El presidente en funciones y vicepresidente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, José Crespo, recibió este lunes en ... el Parque de Bomberos de El Ejido al jefe de dotación José Antonio Romero, tras su regreso de la misión humanitaria desarrollada en Venezuela como integrante del Grupo de Búsqueda y Rescate GEA.

Romero formó parte de un contingente compuesto por tres bomberos, dos enfermeras, una coordinadora institucional, una unidad canina K9 y equipos técnicos de localización de personas, desplazado para colaborar en labores de búsqueda, rescate y apoyo sanitario en las zonas afectadas.

Durante la intervención, el equipo trabajó en coordinación con otros grupos de emergencia, realizó búsquedas en edificaciones afectadas, rastreos con unidad canina, inspecciones interiores y labores técnicas de localización de personas. Además, colaboró en asistencias médicas en la calle, así como en la compra y reparto de medicamentos, material básico y herramientas manuales necesarias para apoyar a la población.

José Crespo destacó «la profesionalidad, solidaridad y vocación de servicio» de José Antonio Romero, subrayando que «Bomberos del Poniente cuenta con profesionales preparados, comprometidos y capaces de poner su experiencia al servicio de quienes más lo necesitan, también fuera de nuestras fronteras».

«Para el Consorcio es un orgullo recibir de vuelta a José Antonio después de una misión de gran exigencia humana y técnica. Su trabajo representa los mejores valores de Bomberos del Poniente: entrega, preparación, compañerismo y compromiso con la vida», señaló José Crespo.

José Antonio Romero no es un desconocido en este tipo de intervenciones. El jefe de dotación de Bomberos del Poniente acumula una dilatada experiencia en grandes emergencias, habiendo participado anteriormente en el dispositivo desplegado tras el terremoto de Lorca, junto a otros compañeros del Consorcio, así como en la misión internacional desarrollada en Turquía tras los devastadores seísmos registrados en 2023.

Esa trayectoria le permitió adquirir una valiosa experiencia en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, coordinación en escenarios de catástrofe y atención a situaciones de gran complejidad, conocimientos que ahora ha vuelto a poner al servicio de la población afectada en Venezuela como integrante del Grupo GEA.

«Cada búsqueda era importante. Aunque las posibilidades de encontrar personas con vida disminuían, nuestra labor también servía para dar respuestas, acompañar a la población y prestar apoyo en una situación muy difícil», explicó Romero.

El presidente en funciones incidió también en la importancia de contar con profesionales formados y con experiencia real en este tipo de escenarios. «La participación de José Antonio en misiones como esta demuestra el alto nivel de preparación de los profesionales de Bomberos del Poniente. Detrás de cada intervención hay años de formación, entrenamiento y experiencia acumulada en emergencias reales, siempre con un mismo objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan», añadió Crespo.

Para el Consorcio, esta experiencia tiene además una especial relevancia en una provincia como Almería, donde la preparación frente a emergencias y riesgos naturales forma parte del trabajo preventivo y operativo de los servicios de emergencia.

«Almería y el Poniente pueden sentirse orgullosos de contar con profesionales capaces de intervenir con solvencia tanto en las emergencias diarias de nuestros municipios como en catástrofes de ámbito nacional e internacional, llevando siempre el nombre de Bomberos del Poniente allí donde hace falta ayuda y esperanza», concluyó José Crespo.

El Consorcio de Bomberos del Poniente quiso reconocer así la entrega de José Antonio Romero y poner en valor el compromiso solidario de sus profesionales, preparados para intervenir tanto en las emergencias ordinarias de los municipios del Poniente almeriense como en escenarios de especial complejidad.