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Bomberos del Poniente reconoce la labor de José Antonio Romero tras su misión humanitaria en Venezuela

El jefe de dotación fue recibido por el presidente en funciones del Consorcio, José Crespo, tras su regreso de una intervención

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Romero formó parte de un contingente compuesto por tres bomberos, dos enfermeras, una coordinadora institucional y una unidad canina K9.

Javier Cortés

El Ejido

El presidente en funciones y vicepresidente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, José Crespo, recibió este lunes en ... el Parque de Bomberos de El Ejido al jefe de dotación José Antonio Romero, tras su regreso de la misión humanitaria desarrollada en Venezuela como integrante del Grupo de Búsqueda y Rescate GEA.

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Bomberos del Poniente reconoce la labor de José Antonio Romero tras su misión humanitaria en Venezuela

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