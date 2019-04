Bomberos del Poniente se concentran ante el Ayuntamiento para pedir que se les dé voz El ratio es de 5.000 habitantes por bombero en el Poniente cuando ese dato a nivel nacional es de un bombero por cada 1.600 habitantes INMACULADA ACIÉN El Ejido Jueves, 11 abril 2019, 17:01

Una representación de Bomberos del Poniente almeriense se ha concentrado esta mañana en la plaza Mayor del municipio para acercarse posteriormente hasta el registro del Ayuntamiento, a través del que los miembros de la Junta de Personal solicitaron una reunión con el gobierno.

«Hemos solicitado durante años reunirnos con la Junta General. Lo volvimos a intentar durante la concentración que hicimos ante la Diputación Provincial y ahora vamos a hacer un tour por los diferentes municipios para ver si alguien nos atiende y quiere llevar nuestras reivindicaciones profesionales a esa Junta General, que es la que toma las decisiones sobre el servicio que se le presta al ciudadano», explicó Alejandro Raimon, presidente de la Junta de Personal.

En este sentido, Raimon volvió a poner una vez más de relieve «el abandono sistemático que consideramos que están padeciendo los profesionales del Consorcio de Bomberos del Poniente almeriense».

Así, entre los datos más alarmantes se encuentra el de las ratios que existen de bomberos por habitantes. Si la media a nivel nacional es de un bombero por cada 1.600 personas aproximadamente, y en Andalucía es de 2.000 personas por bombero, en el Poniente esa cifra aumenta hasta las 5.000 personas por bombero. «Pero, además, creemos que no se está atendiendo a criterios profesionales a la hora de valorar o evaluar las necesidades que tiene el Poniente almeriense», afirmó Raimon, quien añadió que consideran que «cuando deben tomar decisiones, los criterios de los profesionales deben ser atendidos o al menos escuchados».

Derivado de ese alto ratio de habitantes por bomberos, también se ven afectados los tiempos de respuesta. «Conseguimos mejorarlos, pero siguen siendo insuficientes. Hay municipios como Adra donde nuestra intervención es inútil si tardamos 20 minutos en llegar a un incendio. No va a ser eficaz y efectiva», indicó el presidente de la Junta de Personal, al tiempo que reivindicó la construcción ya del parque de bomberos de Roquetas.

«Lo único que queremos es sentarnos con ellos y hablar, y proponerles soluciones a los problemas que entendemos que hay en el servicio de bomberos», explicó José Luis Martín, secretario de la Junta de Personal.

De esta manera, el Consorcio de Bomberos del Poniente atiende actualmente a unos 300.000 habitantes, incluyendo la Alpujarra y parte del Valle del Andarax, con unos 58 trabajadores, repartidos en turnos.

No obstante, «el problema no es sólo aumentar trabajadores y medios, que el Consorcio está en ello, sino sobre todo la organización y la gestión del Consorcio que es un caos», explicó Martín, quien añadió que «el jefe, que es el que gestiona el parque de bomberos, creemos que no está capacitado para esa gestión».

Por otra parte, Raimon recordó que «los ciudadanos del Poniente se merecen el mismo respeto que el resto de ciudadanos del país, porque tributamos igual que todos y tenemos que tener los mismos derechos».