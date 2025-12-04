Bodeboka, Casa Raquel y Da Tóto ganan el II Viaje Gastronómico en El Ejido

Los restaurantes Bodeboka, Casa Raquel y Ostería y Pizzería Da Totó se han proclamado ganadores de la segunda edición del viaje gastronómico 'De la Naturaleza ... al Plato'.

El Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea ha acogido la entrega de premios a los ganadores y la clausura de esta importante cita que está impulsada por la concejalía de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de El Ejido, con la colaboración de Koppert y que ha llegado a su fin con un gran éxito de participación.

María Herminia Padial ha agradecido «el trabajo conjunto que se ha realizado en el que han participado una veintena de establecimientos, que han demostrado su capacidad profesional, su nivel culinario y su compromiso con este proyecto. Cada plato ha sido una propuesta sólida, bien estructurada y con una conexión clara entre agricultura sostenible y gastronomía».

«Durante los diez días de actividad, donde se han registrado 713 votos y 636 descargas, se han presentado técnicas diversas, propuestas con identidad propia y un uso destacado de las frutas y hortalizas del campo ejidense. Este trabajo evidencia el nivel de la hostelería local y la dedicación de los equipos participantes».

Al hilo, ha agradecido a Koppert «impulsor de esta actividad desde su inicio. Su labor en biocontrol y en alternativas naturales para proteger los cultivos encaja con la filosofía del evento.

Los restaurantes participantes han sido: La Spezia, Gula, Daniele, El Vuelo del Ganso, La Plaza, Vesuvio, La Yaya, Da Totó, La Terreta, Casa Ricardo, Gades Bianco, La Orilla, Peña Madridista, Bellavista, La Lonja, Bodeboka, Casa Raquel, L'Atelier, La Cosecha y La Bodega del Jamón. Durante el II Viaje Gastronómico los clientes han podido valorar sus platos favoritos a través de una app: rutappa. Los tres más votados han sido los ganadores.

Además, un jurado profesional ha degustado las propuestas y ha concedido una distinción especial, el 'Premio Murgi al plato más innovador', para Bodeboka por sobresalir por su creatividad, técnica y excelencia gastronómica. El jurado lo han formado: José Álvarez, chef de La Costa, restaurante con Estrella Michelin desde 2006; María Eugenia Rodríguez y Raúl Amaro, profesores titulares de Cocina y Pastelería de la Escuela de Hostelería Almeraya de Almería; y Andrés Maldonado, CEO de Almería 24 Horas TV.

Como apoyo a la promoción han estado presentes los influencers Juan Miguel Suárez de AgroSuarez, Lucía Morales de Agrofamily y Germán Fernández de Agrolife, que darán visibilidad a este Viaje.

Durante la clausura también se han entregado los premios a los clientes ganadores del sorteo que se ha realizado que han obtenido un menú degustación para dos personas en el Restaurante 'La Costa', bautismo de buceo para dos personas y circuito de Spa para dos personas.

Los tres restaurantes ganadores van a mantener en su carta temporalmente los platos creados inspirados principalmente en las verduras y hortalizas de la tierra, para dar la oportunidad de degustarlos

«Este segundo viaje ha consolidado la conexión entre la agricultura sostenible y la gastronomía local, convirtiéndose en una cita destacada en el calendario gastronómico de El Ejido», ha señalado la edil María Herminia Padial.