Cartel informativo sobre las bibliotecas. R. I.

Las bibliotecas de El Ejido regresan a los horarios habituales del periodo invernal

J. C.

El Ejido

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:08

La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido recuperará a partir del próximo 15 de septiembre su horario habitual en todos los núcleos urbanos, una vez superados los meses estivales en los que los horarios se adaptan a las nuevas necesidades de los usuarios.

Así, a partir del próximo lunes 15 de septiembre las Bibliotecas de Santa María del Águila, Balerma y Las Norias recuperan su horario de apertura, de lunes a viernes, de 16 a 20.30 horas, mientras que la Sala de Estudio de Almerimar vuelve a abrir sus puertas de lunes a viernes de 15 a 20 horas. En cuanto a la Biblioteca de San Agustín, el horario de apertura será de lunes a viernes de 17 a 21.30 horas.

En el caso de la Biblioteca Central se mantiene su horario ininterrumpido de apertura de 9 a 21 horas de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 14 horas, como así ha sido también durante los meses de julio y agosto.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, ha subrayado la importancia de «disponer de una amplia red de bibliotecas, desde las que se ofrece a la ciudadanía acceso gratuito a información, recursos como libros y tecnología, además de un entorno tranquilo para el estudio».

En este sentido, la edil de Cultura ha recordado que los distintos centros se encuentran dotados de un amplio fondo bibliográfico, conexión a Internet y de un variado catálogo de servicios.

Además, desde las cinco bibliotecas con que cuenta el municipio se organizan a lo largo del año diversas acciones encaminadas a la promoción de la cultura y el fomento de los hábitos de lectura a todas las edades como es el Día de las Bibliotecas, la Feria del Libro, el Reto Lector o el Día Mundial de la Poesía, entre otros».

