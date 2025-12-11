La Biblioteca Central refuerza el horario de la Sala de Estudio por exámenes

El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido pondrá en marcha este mes de diciembre un refuerzo en el horario de apertura de la ... Sala de Estudio de la Biblioteca Central Municipal con el objetivo de ofrecer un espacio cómodo, confortable y adaptado a las necesidades de los estudiantes en una época en la que muchos se encuentran en pleno proceso de preparación de exámenes.

De esta manera, la Sala de Estudio de la Biblioteca Central abrirá los próximos sábados 13, 20 y 27 de diciembre de manera ininterrumpida de 9.00 a 21.00 horas, así como el sábado 3 de enero en el mismo horario.

Por otra parte y con la llegada de la época navideña, las Red de Bibliotecas Municipal modificará su horario. Así, la Biblioteca Central cerrará los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como los días 1, 5 y 6 de enero, mientras que el viernes 19 de diciembre el horario será de 9 a 14 horas.

El Centro Sociocultural de Balerma y la Sala de Estudios de Almerimar permanecerán cerrados los días 19, 24, 25, 26 y 31 de diciembre, así como 1, 2, 5 y 6 de enero. Por su parte, las bibliotecas de Santa María del Águila, Las Norias y San Agustín permanecerán cerradas del 15 de diciembre al 12 de enero.