Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El objetivo es ofrecer un espacio cómodo, confortable y adaptado a las necesidades de los estudiantes. IDEAL

La Biblioteca Central refuerza el horario de la Sala de Estudio por exámenes

El Ejido ·

Este centro abrirá los próximos sábados 13, 20 y 27 de diciembre de manera ininterrumpida de 9.00 a 21.00 horas

J. C.

El Ejido

Jueves, 11 de diciembre 2025, 21:21

Comenta

El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido pondrá en marcha este mes de diciembre un refuerzo en el horario de apertura de la ... Sala de Estudio de la Biblioteca Central Municipal con el objetivo de ofrecer un espacio cómodo, confortable y adaptado a las necesidades de los estudiantes en una época en la que muchos se encuentran en pleno proceso de preparación de exámenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Confirmado por la DGT: los vehículos que no tienen que llevar la baliza V16 y cuándo se usarán los triángulos
  4. 4 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  5. 5 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  6. 6 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  7. 7 Dos accidentes casi consecutivos provocan un gran atasco en la circunvalación
  8. 8 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  9. 9

    La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada
  10. 10 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Biblioteca Central refuerza el horario de la Sala de Estudio por exámenes

La Biblioteca Central refuerza el horario de la Sala de Estudio por exámenes