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La Biblioteca Central de El Ejido refuerza el horario de la Sala de Estudio de cara a la llegada de la época de exámenes

El objetivo es ofrecer un espacio cómodo, confortable y adaptado a las necesidades de los estudiantes

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Imagen del interior de la biblioteca.
Imagen del interior de la biblioteca. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha un refuerzo en el horario de apertura de la Sala de Estudio ... de la Biblioteca Central Municipal, desde el 9 de mayo hasta el 13 de junio, con motivo de la llegada del periodo de exámenes.

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