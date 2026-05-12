La Biblioteca Central de El Ejido refuerza el horario de la Sala de Estudio de cara a la llegada de la época de exámenes

El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha un refuerzo en el horario de apertura de la Sala de Estudio ... de la Biblioteca Central Municipal, desde el 9 de mayo hasta el 13 de junio, con motivo de la llegada del periodo de exámenes.

El objetivo es ofrecer un espacio cómodo, confortable y adaptado a las necesidades de los estudiantes en una época en la que muchos se encuentran en pleno proceso de preparación de exámenes de cara a la llegada del final de curso, oposiciones y la prueba de acceso a la universidad.

De esta manera, la Sala de Estudio de la Biblioteca Central abrirá los próximos sábados 16, 23 y 30 de mayo y 6 y 13 de junio de manera ininterrumpida de 9.00 horas a 21.00 horas. Los domingos 24 y 31 de mayo también estará abierta en el mismo horario, de 9.00 horas a 21.00 horas. Los demás servicios de la Biblioteca Central mantendrán su horario habitual.