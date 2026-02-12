La Biblioteca Central de El Ejido propone descubrir a 'Las mujeres del espacio' con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
la exposición 'Las mujeres del espacio' también se puede visitar en la biblioteca municipal de Santa María del Águila hasta el 9 de marzo
J. C.
El Ejido
Jueves, 12 de febrero 2026, 01:23
La Biblioteca Central de El Ejido acoge desde este lunes la exposición 'Las mujeres del espacio'. Una muestra con la que se conmemora el Día ... Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero con el objetivo de visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el mundo científico y tecnológico.
La muestra, que se podrá visitar en este espacio hasta el 9 de marzo, propone un recorrido por algunas de las grandes científicas que han participado en la carrera espacial entre las que destacan nombres como María Assumcio Català, Henrietta Leavitt o Vera Rubbin.
Una propuesta cultural y educativa con la que animar a las pequeñas y jóvenes ejidenses a apostar por un futuro académico y profesional ligado a la ciencia.
Asimismo, la exposición 'Las mujeres del espacio' también se puede visitar en la biblioteca municipal de Santa María del Águila hasta el 9 de marzo.
Por otra parte, esta muestra se une a la que también tiene en marcha la Unidad de Educación del Ayuntamiento de El Ejido en el espacio MurgiJoven bajo el título 'Las chicas somos guerreras... y también ingenieras (y científicas, tecnólogas, matemáticas…)', que se puede visitar hasta el 18 de febrero y en la que además se incluyen mujeres científicas de El Ejido que destacan por su trayectoria a nivel nacional e internacional, con nombres como los de Ana Navas Acién, Verónica Pérez García, Margarita López Rivas o María Adoración Martín Gómez.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión