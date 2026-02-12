Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una propuesta cultural y educativa con la que animar a las pequeñas y jóvenes ejidenses a apostar por un futuro académico y profesional ligado a la ciencia. IDEAL

La Biblioteca Central de El Ejido propone descubrir a 'Las mujeres del espacio' con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

la exposición 'Las mujeres del espacio' también se puede visitar en la biblioteca municipal de Santa María del Águila hasta el 9 de marzo

J. C.

El Ejido

Jueves, 12 de febrero 2026, 01:23

Comenta

La Biblioteca Central de El Ejido acoge desde este lunes la exposición 'Las mujeres del espacio'. Una muestra con la que se conmemora el Día ... Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero con el objetivo de visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el mundo científico y tecnológico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El importante cambio en la tarjeta sanitaria de Andalucía que llega a finales de marzo
  2. 2 Evacuado al hospital el conductor de un camión tras salirse de la autovía en la A-44 en Lecrín
  3. 3 El derrumbe de una calle de Cenes desplaza dos coches y una caseta de obra
  4. 4 El día que regresa el sol para quedarse a Andalucía tras el tren de borrascas
  5. 5

    Un granadino denuncia que lleva dos meses esperando a que le operen de un tumor que «no para de crecer»
  6. 6 La familia de Quéntar que ha perdido su casa, sus gallinas y su maquinaria
  7. 7 El icónico edificio de la plaza de Santo Domingo a la venta por 820.000 euros
  8. 8 El granadino que debía operarse de un tumor este viernes recupera su cita: «Veo la luz al final del túnel»
  9. 9 Se desprende parte de la fachada del convento de Santa Inés en el Albaicín
  10. 10

    Renfe deja fuera a Granada en la conexión con AVE y bus mientras dure la obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Biblioteca Central de El Ejido propone descubrir a 'Las mujeres del espacio' con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La Biblioteca Central de El Ejido propone descubrir a &#039;Las mujeres del espacio&#039; con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia