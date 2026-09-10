Berdea SAT apuesta por la innovación y la tecnología aplicada al agro en el 'Demo Day'

La empresa ejidense Berdea SAT ha celebrado un Demo Day en el que la innovación y la tecnología aplicada a la agricultura han sido las ... protagonistas. Una jornada que se enmarca en el proyecto Misión Agrotech, de la Agencia Digital de Andalucía, cuyo objetivo es conectar emprendimiento y talento del sector agroalimentario y que se desarrolla desde el mes de mayo de 2025 con un gran éxito en el Centro de Emprendimiento Digital ubicado en el Centro de la Cultura Mediterránea de El Ejido.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, han participado en esta iniciativa, acompañando al director general de Berdea SAT, José Luis Escobar, que ha permitido acercar al sector algunas de las soluciones de robótica, digitalización y agricultura de precisión que ya se están desarrollando y aplicando en explotaciones agrícolas y que ha reunido a más de un centenar de asistentes entre agricultores, técnicos, empresas, divulgadores y profesionales vinculados al sector agroalimentario.

Ibáñez ha puesto en valor que «el programa Misión Agrotech está permitiendo que empresas como Berdea impulsen espacios de encuentro en los que el sector pueda conocer, probar y valorar directamente las nuevas tecnologías que están llamadas a formar parte del futuro de nuestra agricultura». Al hilo, ha subrayado que «la apuesta por la innovación es fundamental para dar respuesta a las necesidades reales de nuestros agricultores y mejorar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de nuestras explotaciones».

Durante la jornada se han realizado demostraciones en directo de diferentes soluciones tecnológicas para tareas como la siembra, la fumigación y el seguimiento de los cultivos, además de sistemas destinados al control y monitorización de plagas y la generación de previsiones.

En este sentido, Ibáñez ha destacado que «El Ejido cuenta con un sector agrícola con una enorme capacidad de adaptación y con empresas que están demostrando que tradición, conocimiento del campo e innovación tecnológica pueden avanzar de la mano».

Por su parte, el concejal de Agricultura ha resaltado la utilidad de este tipo de iniciativas para «acercar la tecnología al agricultor y mostrar soluciones concretas que puedan tener una aplicación real en nuestros invernaderos». «No se trata únicamente de hablar de robótica o inteligencia artificial, sino de comprobar qué herramientas pueden ayudarnos a producir de una manera más eficiente, optimizar recursos y afrontar los retos que tiene actualmente el sector», ha señalado.

Entre las empresas y proyectos participantes se encuentran AG Group, con el robot OZ de Naïo Technologies; Grodi, con VEGA; AgriSens; PLUTON y Coderty, entre otras iniciativas vinculadas al ecosistema agrotech.

La jornada ha contado también con la participación de agroinfluencers y divulgadores especializados, lo que ha favorecido el intercambio de experiencias y la difusión de las nuevas herramientas tecnológicas entre los profesionales del sector.

La iniciativa está dentro del proyecto Misión Agrotech, que se ha consolidado en su única sede en toda Andalucía que se sitúa en El Ejido como un espacio de encuentro y colaboración para startups, empresas tractoras, mentores y agentes clave del ecosistema local, generando sinergias y favoreciendo la dinamización y el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas al sector agroalimentario.

Con iniciativas como ésta, El Ejido continúa reforzando su posición como uno de los principales referentes del sector agroalimentario y como un espacio de conexión entre agricultura, innovación y tecnología, apostando por soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad y sostenibilidad del modelo agrícola.

Berdea es una empresa, ubicada en Las Norias de Daza, que desarrolla su actividad en torno a la producción y comercialización de calabacín y berenjena. Desde su fundación en 2021, mantiene una apuesta firme por la digitalización de sus procesos y por la incorporación de prácticas agrícolas más sostenibles. La compañía cuenta además con instalaciones propias destinadas a probar nuevas variedades y prácticas de cultivo.