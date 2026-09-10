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Berdea SAT apuesta por la innovación y la tecnología aplicada al agro en el 'Demo Day'

Durante la jornada se han realizado demostraciones de diferentes soluciones para tareas como la siembra y el seguimiento de los cultivos, además de sistemas destinados al control y monitorización de plagas

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Uno de los momentos de la jornada en el Centro de Emprendimiento Digital ubicado en el Centro de la Cultura Mediterránea.

Javier Cortés

El Ejido

La empresa ejidense Berdea SAT ha celebrado un Demo Day en el que la innovación y la tecnología aplicada a la agricultura han sido las ... protagonistas. Una jornada que se enmarca en el proyecto Misión Agrotech, de la Agencia Digital de Andalucía, cuyo objetivo es conectar emprendimiento y talento del sector agroalimentario y que se desarrolla desde el mes de mayo de 2025 con un gran éxito en el Centro de Emprendimiento Digital ubicado en el Centro de la Cultura Mediterránea de El Ejido.

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Berdea SAT apuesta por la innovación y la tecnología aplicada al agro en el 'Demo Day'

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