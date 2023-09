Una bandera negra ondea en señal de luto a las puertas de la Junta Local de Balerma

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Balerma está de luto y permanecerá de luto hasta que comiencen las obras que lleven una solución definitiva que acabe con la regresión de su playa. Y es que, como afirma la presidenta de la Junta Local de este núcleo costero ejidense, Yasmina Ferrón, «Balerma sin playa no es nada».

Solo hace falta mirar desde la distancia para darse cuenta de que no hay grúas que dejen entrever la existencia de obras, que suelen ser reflejo de crecimiento y futuro. «Las inmobiliarias no registran movimiento y las inversiones no llegan porque la estabilidad a nosotros nos la tiene que dar la playa. Es nuestro principal valor y llevamos muchos años con este problema. Ya está bien», denuncia Ferrón.

Es por ello que esta bandera que ondea desde ayer colgada a las puertas de la oficina de la Junta Local no se moverá hasta que comiencen las obras. Fue una decisión consensuada entre todos los gruos políticos en el Pleno Extaordinario que la Junta Local celebró el pasado viernes, al que también asistieron representantes de todas las asociaciones y entidades de Balerma, que también apoyaron esta medida.

Por otra parte, la presidenta de la Junta Local de Balerma avisa que esta solo es la primera de una larga batería de medidas que, con el apoyo de las asociaciones de este núcleo urbano, se llevarán a cabo durante las próximas semanas y meses, no solo para hacerse oír ante Costas, sino para agilizar la aprobación de medidas y su publicación oficial.

El próximo miércoles 20 de septiembre, a las 20.30 horas, la Junta Local tambén ha convocado una asamblea vecinal en el Pabellón Municipal de Deportes de Balerma donde explicarán a todos los ciudadanos «cuál es la situación actualmente que tenemos con respecto a nuestra playa y entre todos tomaremos decisiones sobre acciones reivindicativas a desarrollar en nuestro núcleo», apunta Yasmina Ferrón.

Hace tan solo unos días, el Ayuntamiento tuvo que cortar el acceso a la playa por el casco urbano por seguridad, tras un nuevo temporal de Poniente. «Hemos tomado la decisión de que no se vuelva a arreglar la playa cada vez que haya un temporal, porque quien tiene que arreglar la playa es el Ministerio competente en la materia que es el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa», asevera Ferrón.