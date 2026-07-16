Balerma vive la entronización de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros

La Parroquia de la Concepción de Balerma acogió anoche la entronización de la Virgen del Carmen, a cargo del cuerpo de Protección Civil del municipio. ... Al acto asistieron los concejales María José Martín y David Fernández; la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón; además de miembros de la Junta Local de Balerma, vecinos y devotos.

Tras la misa y entronización de la Virgen, en la Plaza de la Iglesia la Agrupación Musical de Santa María de la Paz ofreció un concierto de marchas procesionales en honor a la patrona de los marineros, la Virgen del Carmen.

Por otro lado, la Junta Local de Balerma, en la Plaza de la Torre, entregó reconocimientos a la Mayordomía de la Virgen del Carmen y al Club Náutico de Balerma por engrandecer estas fiestas tan especiales. Asimismo, se le concedió otro reconocimiento, a título póstumo, a Francisco Díaz Suárez, quien fuera presidente del Club Náutico.

Esta tarde, a las 19:00 en la Iglesia de la Concepción, tendrá lugar la Santa Misa y, posterior, procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen de Balerma. Almerimar, por su parte, celebrará la Santa Misa y procesión marítimo-terrestre de su patrona a las 20:00 en la Torre del Puerto.