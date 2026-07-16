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Balerma vive la entronización de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros

La Parroquia de la Concepción del municipio acogió el acto a cargo del cuerpo de Protección Civil

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Balerma vive la entronización de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros

Marcos Tárraga

Almería

La Parroquia de la Concepción de Balerma acogió anoche la entronización de la Virgen del Carmen, a cargo del cuerpo de Protección Civil del municipio. ... Al acto asistieron los concejales María José Martín y David Fernández; la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón; además de miembros de la Junta Local de Balerma, vecinos y devotos.

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Balerma vive la entronización de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros

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