Balerma saca el calendario: los plazos del estudio para salvar su playa están cumplidos

Miércoles, 10 de enero 2024

Comienza un nuevo año y en Balerma lo arrancan con el calendario en la mano. Desde la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa de Balerma han remitido un escrito al Servicio Provincial de Costas en Almería y una comunicación a la Subdelegación del Gobierno, pidiendo información sobre el estado en el que se encuentra el estudio y el proyecto de recuperación de la playa de Balerma, una vez vencidos los plazos.

Así y como vienen anunciando cada vez que acuden a las Administraciones, no van a dejar pasar ningún plazo por alto y una vez alcanzado el 31 de diciembre del ya pasado año, como si de un partido de fútbol se tratase han pedido la hora al árbitro para que pite el final y no se duerma nadie. «Nos dan igual los ataques de políticos y sectores que defienden otros intereses, nadie nos va a silenciar y queremos saber ya que perspectiva hay para la playa de Balerma y fechas de los siguientes trámites», denunció el portavoz de esta entidad, José Antonio Peña, quien recordó que desde la Mesa de Trabajo pusieron sobre la mesa hace unos meses la posibilidad de reducir la evaluación ambiental, para lo que remitieron a la Ministra competente un escrito, del que van a exigir respuesta una vez salga a exposición pública la alternativa seleccionada.

Por otra parte y pese a que afirman que son comprensivos y pacientes con los incidentes que pueden surgir en un proyecto de tal envergadura, también dejan claro que la paciencia tiene un límite y en Balerma está ya rebasado, puesto que se lleva esperando una actuación 5 años, y todavía no tenemos ni publicado el proyecto de lo que se va a realizar. Peña adelantó que no descartan seguir realizando movilizaciones y actuaciones reivindicativas simbólicas para llamar la atención tanto de los poderes públicos como de la prensa sobre el grave problema que sufre la playa de Balerma y anunció que si para vísperas de verano los técnicos y máquinas no están trabajando en Balerma es probable que llenen los balcones de la localidad de banderas negras con mensajes sobre el crítico estado de una playa que es la vida de este pueblo.