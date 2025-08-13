Balerma reclama una solución urgente ante los retrasos en las obras

El Ayuntamiento reclama a Subdelegado del Gobierno y a Costas la información de la alternativa escogida para recuperar la playa y su ejecución urgente

Vecinos de Balerma se unieron la tarde - noche del sábado en la Plaza de la Torre de este núcleo ejidense, acompañados por miembros del equipo de Gobierno de El Ejido, la corporación municipal y por la Junta Local, para reclamar una solución urgente al grave problema de regresión que sufre la playa desde hace años y denunciar públicamente de nuevo los retrasos en el proyecto.

La concentración silenciosa, convocada por la Mesa de Trabajo para la estabilización de la playa de Balerma, tenía como objetivo hacer visibles los retrasos e incumplimientos que desde la Dirección General de la Costa y el Mar acumulan en relación con la publicación del proyecto para la recuperación del litoral balermero, así como para la ejecución de obras que estabilicen y protejan todo el frente costero.

Pese al anuncio que hizo el PSOE hace más de un mes de que el proyecto de recuperación de la playa de Balerma iba a salir a información pública en breve, «el tiempo sigue corriendo, la temporada estival ha superado ya su ecuador y la erosión de la playa empeora con cada nuevo temporal de viento que la azota», señalan desde el gobierno municipal. «Balerma sufre el avance del mar, sin que ni siquiera se conozca aún la alternativa escogida para frenar la erosión del litoral».

El alcalde reclamó hace pocas semanas una reunión al Subdelegado del Gobierno y a Costas, así como la recepción de información del estudio de alternativas al que el Ayuntamiento aún sigue sin tener acceso pese a las reiteradas peticiones realizadas.

De igual forma, el Ayuntamiento exige que «el proyecto a ejecutar debe contemplar la actuación en todo el tramo litoral, desde Balanegra hasta el espigón de la Piedra del Moro, para que no se pierda ni un solo kilómetro de playa que es un recurso turístico fundamental para este núcleo».

