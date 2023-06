Balerma se planta ante la situación de su playa: «no vamos a tolerar más retrasos»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Balerma sigue expectante ante esa esperada comunicación de las conclusiones del estudio sobre soluciones definitivas para acabar con la regresión de su playa, pero las noticias no llegan. El pasado mes de octubre se firmaba la puesta en marcha de un estudio y proyecto de recuperación ambiental de la franja litoral que va desde la rambla de Balanegra al espigón de la Peña del Moro, con un plazo de ejecució de nueve meses, si bien en el mes de marzo el subdelegado del Gobierno, José María Martín, afirmaba que las conclusiones estarían para el mes de abril, momento que pasarían a ser examinadas por la Dirección General de Costas antes de enviarse a tramitación ambiental y que la licitación de las obras comenzaría en el último trimestre del año.

De las conclusiones que debían estar sobre la mesa en abril, nada de sabe, y los nueve meses iniciales del contrato están próximos a su fin puesto que se cumplirían a mediados del mes de julio. Una fecha que, sin embargo, coincidiría con período electoral ante esa convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio.

El estudio debía determinar si la mejor medida es la implantación de estructuras paralelas a la costa, la construcción de obras de retención rígidas, una aportación extraordinaria de arena o la combinación de estas u otras soluciones.

La llegada de las elecciones municipales se veía como una oportunidad para tener noticias de esas conclusiones del estudio, pero nada se dijo de Balerma, incluso cuando Espadas, el líder socialista andaluz, estuvo en Balerma en campaña electoral. Un tema que hubiera podido convertirse en baza política de tener unas conclusiones acordes con las peticiones de los balermeros. Ahora con las nacionales a la vuelta de la esquina existe el temor de que se retrase tanto la publicación de las soluciones como las actuaciones. Y más aún a que el silencio se deba a que las soluciones definitivas puedan no serlo tanto.

Es por ello que desde la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa de Balerma avisan que no van a tolerar más retrassos. En este sentido, el portavoz de la Mesa, José Antonio Peña, señaló que «a primeros de abril iba a estar la alternativa decidida, los plazos han pasado y estamos en junio y ni hay propuesta de solución ni expectativas de que se sepa».

Desde la Mesa de Trabajo culpan de esta situación tanto al Servicio de Costas en Almería como a la Subdelegación del Gobierno por dar lugar a un incumplimiento que califican de «más que manifiesto y de mucha gravedad» en trasladar públicamente qué alternativa van a desarrollar para cortar el retroceso de la playa de Balerma.

A la entidad asociativa solo le queda pensar que o están ocultando la propuesta porque no sea algo que estabilice la costa o no han cumplido con los plazos y no hay alternativas. Es por ello que Peña insiste en que «desde la Mesa de Trabajo queremos transparencia y que se cumplan los plazos del contrato, tenemos derecho a saber que actuación van a desarrollar y no vamos a tolerar más retrasos».

Asimismo, desde este colectivo también muestran sus quejas al gobierno municipal en este caso centradas en el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, por no estar reivindicando de manera pública y notoria el retraso en dar a conocer estas alternativas. «El Alcalde es el máximo representante del municipio y esto es un problema muy grave, por lo que no entendemos que estando pasado el plazo de dar a conocer las alternativas no esté cabreado y además lo manifieste públicamente».