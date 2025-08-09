Balerma inicia sus Fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes

El viernes 15 será el Día Grande con la celebración de la Santa Misa, y la posterior procesión y embarque de la Virgen de las Mercedes para recorrer la costa balermera, si el tiempo lo permite

J. C. El Ejido Sábado, 9 de agosto 2025, 13:26 Comenta Compartir

El núcleo de Balerma se prepara para vivir sus segundas fiestas patronales del verano, con las que rendir honores a la Virgen de las Mercedes. Unas fiestas que darán comienzo mañana por la mañana con el Cohetazo Infantil a las 10.30 horas en la Plaza de la Torre y que llega con un amplio y variado programa de actividades culturales, deportivas, de ocio y espirituales, que se llevarán a cargo durante toda la semana y que tendrá como uno de sus grandes escenarios la Plaza de la Torre, que aglutinará gran parte de las propuestas.

La jornada del sábado permitirá disfrutar ya de la apertura de la feria del mediodía, que permitirá disfrutar de las propuestas culinarias de sus numerosos bares y restaurantes. La tarde llegará con la apertura del recinto ferial desde las 20 horas, mientras que la noche llevará la música de la Javier Escobar a la Plaza de la Torre desde las 22 horas.

El domingo llegará con dos de las actividades más tradicionales de estas fiestas como son la carrera de bicis con cita, que tendrá lugar en la Plaza de la Torre a las 11.30 horas, y la Cucaña, que se llevará a cabo una hora más tarde en la playa de la Torre. El teatro también tendrá su espacio con Tiriticlown a las 22 horas en la Plaza de la Torre.

También en la jornada dominical será cuando de comienzo el Quinario a la Virgen de las Mercedes, que se desarrollará cada día a las 21 horas, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, hasta el viernes 15, Día de la Virgen de las Mercedes.

El lunes llega con refrescantes propuestas como la Guerra de Agua a las 11.30 horas en la Plaza de la Torre. Un poco antes, a las 9.30 horas, el Club de Mayores acogerá un desayuno para la Tercera Edad.

Por la noche llegará uno de los momentos más destacados y emotivos de las fiestas con la lectura del Pregón, que este año irá a cargo de la Asociación Musical Ciudad de Dalías, y la elección de las reinas, damas, infantes y miss Balerma.

El martes 12, los pequeños seguirán siendo los principales protagonistas con un desayuno infantil en el Parque de El Palmeral, donde también podrán disfrutar de juegos, colchonetas y pintacaras, con Animaciones Malba, mientras que por la tarde, a las 17 horas en la Plaza de la Lonja tendrá lugar la Fiesta del Mar.

Ya por la noche, será el momento del gran concierto que ofrecerá el artista almeriense Keen Levy, que llenará de sonidos urbanos de tinte andaluz el Parque de El Palmeral, desde las 23 horas. La fusión de la música urbana y el flamenco es marca de la casa en cada una de sus canciones, el tono romántico de sus letras y el deje flamenco de su voz se han hecho inconfundibles y conforman su esencia.

El miércoles 13 de agosto llegará el momento de hacer un poco de deporte con el Día de la Bici desde las 10.30 horas con salida de la Plaza de la Torre y a las 11 horas comenzará el taller 'Aprendiendo a Mirar la Naturaleza de El Ejido', en la biblioteca, ubicada frente al Paseo Marítimo, en el edificio del Mercado de Abastos.

El jueves 14 de agosto la programación se intensifica. Si por la mañana tendrá lugar una divertida Fiesta de la Espuma a las 12.30 horas en la Plaza de la Torre, por la tarde será el momento de honrar a la Virgen de las Mercedes con la tradicional ofrenda floral en la iglesia de la Inmaculada Concepción, a las 19.30 horas. Ese mismo día tendrá lugar la romería y las carrozas desde las 20.30 horas con salida desde la plaza de la Iglesia.

El Día Grande será el viernes 15 de agosto, día de la Virgen de las Mercedes. A las 9.00 tendrá lugar la romería con la Virgen de Las Mercedes hacia el parque de El Palmeral, donde a las 12.00 horas se llevará a cabo el rezo del Ángelus. Allí permanecerá la patrona durante toda la jornada y hasta la Santa Misa, que tendrá lugar a las 20 horas y tras la que se llevará en procesión hasta la playa, donde embarcará para recorrer la costa balermera, siempre que el tiempo lo permita.