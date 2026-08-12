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Balerma celebra sus Festejos por la Virgen de las Mercedes

El sábado 15 será el Día Grande con la celebración de la Santa Misa, en el Parque de El Palmeral, y la posterior procesión y embarque de la Virgen de las Mercedes, si el tiempo lo permite

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Un momento del pregón.

Javier Cortés

El Ejido

Balerma celebra esta semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes con un amplio programa de actividades culturales, deportivas, de ocio ... y religiosas para todos los públicos que arrancó el pasado 8 de agosto y culminará el 15 de agosto, el día grande de este núcleo ejidense.

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