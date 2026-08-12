Balerma celebra sus Festejos por la Virgen de las Mercedes

Balerma celebra esta semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes con un amplio programa de actividades culturales, deportivas, de ocio ... y religiosas para todos los públicos que arrancó el pasado 8 de agosto y culminará el 15 de agosto, el día grande de este núcleo ejidense.

Las fiestas arrancaron el pasado sábado con la quema de salvas de cohetes, la inauguración de la Feria del Mediodía y la apertura del Recinto Ferial. Por la noche, en la plaza del Club Náutico se celebró la II Velada Flamenca: 'Balerma, tierra marinera'. El domingo lo protagonizó el Día de la Piragua, la Cucaña 'Virgen de las Mercedes' y el Concierto de la Orquesta Sinfónica Murgis, 'A la luz de las velas'.

La programación del lunes arrancó con un desayuno, juegos y entrenamiento para los más pequeños. Esa noche, a las 21.00 horas, dio comienzo el Quinario en honor a la Virgen de las Mercedes. A las 23.00 tuvo lugar uno de los momentos más destacados y emotivos de las fiestas, la lectura del Pregón, que este año fue a cargo de la cuadrilla de costaleros de la patrona de Balerma, y la elección de las reinas, damas, infantes y miss Balerma. La noche la cerró un castillo de fuegos artificiales y las actuaciones de la verbena popular 'Alma Andaluza' y Dj.

El martes 11, a las 09.00 horas en el Club de Mayores, se llevó a cabo el Desayuno del Mayor y a las 11.00 un taller infantil en la Biblioteca. Por la noche, el parque El Palmeral acogió, a partir de las 23.00 horas, el Festival 'Caloré', que contó con las actuaciones de los artistas Rasel, Barroso, Dj Javi Rodríguez y Deyavú.

El miércoles 12 los más pequeños fueron los protagonistas con la fiesta infantil y globada, que tuvo lugar a las 11.30 en la Plaza de la Torre. Además, a las 21.00, la iglesia de la Concepción de Balerma acogió la Exaltación a la Virgen de las Mercedes. Por la noche, la 'Orquesta Norte' y un Dj pondrán la nota musical.

La programación continuará este jueves 13 con el taller de ilustración infantil 'Dibujar el mar que nos alimenta'. Ese mismo a las 17.30 horas, frente a la Lonja, se celebrará la Fiesta del Mar, que estará organizada por el Instituto Municipal de Deportes. Por la noche, volverá a la Plaza de la Torre la 'Orquesta Norte' y un Dj.

El viernes 14 la Diana Floreada despertará a los vecinos anunciando el Día de la Bici desde las 10.00 horas recorrerá las calles del núcleo. Si por la mañana tendrá lugar una divertida Fiesta de la Espuma a las 12.30 horas en la Plaza de la Torre, por la tarde será el momento de honrar a la Virgen de las Mercedes con la tradicional ofrenda floral en la iglesia de la Inmaculada Concepción, a las 20.00 horas.

Ese mismo día tendrá lugar la romería y las carrozas desde las 20:30 horas con salida desde la plaza de la Iglesia. Por la noche, los vecinos podrán disfrutar de la verbena popular y de un castillo de fuegos artificiales que anunciará, a las 00.00 horas, la llegada del Día de la Patrona de Balerma.

El Día Grande será el viernes 15 de agosto, día de la Virgen de las Mercedes. A las 9.00 tendrá lugar la romería con la Virgen de Las Mercedes hacia el parque de El Palmeral, donde a las 12.00 horas se llevará a cabo el rezo del Ángelus. Allí permanecerá la patrona durante toda la jornada y hasta la Santa Misa, que tendrá lugar a las 20.00 horas y tras la que se llevará en procesión hasta la playa, donde embarcará para recorrer la costa balermera, siempre que el tiempo lo permita.