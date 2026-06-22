La Bajada de San Isidro Labrador anuncia la llegada de las Fiestas Patronales de El Ejido

La Bajada de la imagen de San Isidro Labrador marcó este domingo el inicio de los actos religiosos conmemorativos de las fiestas en honor al ... patrón de los ejidenses, en la Iglesia Parroquial de San Isidro.

El alcalde, Francisco Góngora, acompañó en el acto a la hermana mayor de la Hermandad Sacramental de San Isidro Labrador, Mari Carmen Maldonado, y al resto de hermanos, junto a la parlamentaria Julia Ibáñez, los concejales Elena Gómez, Alberto González y Manolo Martínez, miembros de la Corporación y representantes de cofradías ejidenses.

El septenario arrancó este lunes y tendrá continuidad hasta el domingo, a las 20.00 horas. Será precisamente el jueves 25 cuando se lleve a cabo la imposición de medallas a los nuevos hermanos, mientras que el sábado 27 a las 18.30 horas tendrá lugar la ofrenda floral a San Isidro Labrador.

Las fiestas patronales se celebrarán desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de junio, cuando tenga lugar la solemne procesión por las calles del centro de El Ejido, tras la Santa Misa que se celebrará a las 20.00 horas. Unos festejos que contarán con carrozas infantiles, los tronos de las Reinas y Mister 2025 y 2026, pasacalles interactivos 'Rum rum… trasto karts Cía XIP XAP Teatro' y 'Diminuts de La Fam Teatre', y animación musical de las bandas de La Paz y Cristo del Amor, entre otras actividades socioculturales.

«San Isidro representa nuestras raíces, nuestra historia y el esfuerzo de generaciones de agricultores que han hecho posible el desarrollo y el progreso de nuestro municipio», explicó recientemente el alcalde.

Así, las fiestas de San Isidro se consolidaron como una de las celebraciones más importantes del calendario local y como una herramienta fundamental para preservar las tradiciones, fortalecer los vínculos entre generaciones y seguir construyendo un espacio de encuentro para todos los ciudadanos. Una cita que volverá a convertir a El Ejido en el epicentro de la cultura, la diversión y la convivencia durante los últimos días de junio.