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La Bajada de San Isidro Labrador anuncia la llegada de las Fiestas Patronales de El Ejido

Las fiestas patronales se celebrarán desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de junio

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Foto grupal tras la misa en la parroquia.

Javier Cortés

El Ejido

La Bajada de la imagen de San Isidro Labrador marcó este domingo el inicio de los actos religiosos conmemorativos de las fiestas en honor al ... patrón de los ejidenses, en la Iglesia Parroquial de San Isidro.

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