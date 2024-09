El Ayuntamiento incrementa el presupuesto de DUE para limpieza y mantenimiento hasta 12,7 millones

Inmaculada Acién El Ejido Martes, 10 de septiembre 2024, 23:28 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó en su última sesión con los únicos votos del equipo de gobierno del PP el proyecto de ejecución de servicios del año 2024 por parte de la sociedad municipal Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE), responsable del mantenimiento y limpieza de instalaciones municipales. Un proyecto que contempla para este ejercicio un presupuesto de 12,75 millones de euros, lo que supone un 5,88 % más con respecto al año anterior.

En este sentido, como explicó el gerente de DUE, Antonio Barón, la subida de mano de obra ha supuesto un incremento de 250.000 euros, mientras que el incremento de los precios de materiales también supone un desembolso de 146.000 euros más. El resto del incremento corresponde a vehículos y maquinaria. No obstante, el coste de la mano de obra requerirá un nuevo incremento del presupuesto a corto plazo. Y es que durante este año se ha tenido que volver a sacar a licitación el servicio y se prevé que el precio hora pueda alcanzar los 16 euros, desde los 13,73 euros del año anterior, por lo que el nuevo contrato tendría un incremento con respecto al actual de 566.807 euros, que afectará a los últimos meses de 2024.

Por otra parte, Barón también destacó que este está siendo un año importante para DUE por varios logros conseguidos entre los que figura el nuevo convenio laboral con el que se ha conseguido unificar los dos existentes, mantenimiento y limpieza, así como por la elaboración y puesta en marcha de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la creación de un departamento de calidad, otro de prevención de riesgos laborales, debido al crecimiento en dimensiones de la empresa, y del nuevo departamento de informática.

Por otra parte, el gerente de DUE también recordó que este año se incorporan nuevos espacios o inmuebles al inventario para mantenimiento y servicio de limpieza, que el incremento de presupuesto permitirá cubrir.

En cuanto al desglose del presupuesto, que el 56% del total va destinado a personal, el 10% a materiales, otro porcentaje similar a maquinaria y el 24% a subcontratas, porcentaje que se mantiene similar al del año pasado.

Cabe recordar que de los 137 vehículos con los que cuenta DUE, entre furgonetas, camiones, motocicletas y retro excavadoras, se han renovado este año 120 y se han incorporado tres nuevos camiones, que no vienen a sustituir a ningún otro, por lo que la flota se incrementa hasta los 140 vehículos.

Tanto el grupo municipal de Vox como el del PSOE se abstuvieron en la votación, pero mostraron su queja por considerar que no se prestan los mismos servicios en todos los núcleos de población. «Hay barrios donde no se han renovado nunca las aceras y calles donde no se ha asfaltado», denunció José Miguel Alarcón, portavoz del grupo municipal socialista.

Por su parte, Beatriz Sánchez, portavoz del grupo municipal de Vox, afirmó que «en los núcleos el mantenimiento es muy mejorable».

En este sentido, el alcalde, Francisco Góngora, señaló que están trabajando «en una mejora continua para optimizar DUE al máximo y garantizar la mayor eficacia en la prestación de los servicios a los ciudadanos, reforzando los medios materiales y humanos».