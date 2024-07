El Ayuntamiento hará un estudio de viabilidad sobre un servicio de seguridad rural

Inmaculada Acién El Ejido Miércoles, 31 de julio 2024, 22:13 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó ayer la realización de un estudio que determine la viabilidad de la puesta en marcha de un servicio de seguridad rural en el municipio. Una moción que el pasado mes de mayo presentó el grupo municipal de VOX por procedimiento de Urgencia, que fue rechazada, y que ayer volvió al Pleno ya consensuada con los populares.

La portavoz del grupo municipal de Vox, Beatriz Sánchez, defendió que «los agricultores ejidenses llevan bastante tiempo sufriendo, de manera repetida, continuos robos en sus explotaciones, que desgraciadamente se ha convertido en una problemática denunciada por las organizaciones agrarias y a la que no se ha dado solución en los últimos 15 años», por lo que se trataría de una medida necesaria.

En este sentido, el alcalde, Francisco Góngora, señaló que «las competencias no son nuestras y además la implementación de esta medida tendría un coste económico importante, que habría que ver quién lo paga, pues todos sabemos cómo están las arcas municipales y cada año tenemos que detraer no pocos millones de euros para seguir amortizando deuda heredada». No obstante, el primer edil afirmó que harán el estudio y quizá eso les clarifique «a todos dónde estamos desde el punto de vista legal, competencial y presupuestario». Y es que el coste estimado al que apuntó el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, de articular un servicio de seguridad para las 18.500 hectáreas de suelo rural sería de unos 4,5 millones de euros, «que tendrían que ser repercutidos de manera directa a los agricultores», por lo que podrían tener un coste de alrededor de 240 euros por hectárea «y no asegura que no se vayan a producir robos», incidió.

La moción también contempla exigir al Ministerio del Interior y al subdelegado del Gobierno en la provincia de Almería, José María Martín, que se dote de más medios tanto humanos como materiales al puesto de la Guardia Civil de El Ejido, si bien no se estableció un número concreto al respecto.