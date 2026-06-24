 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Ayuntamiento avanza en la protección del patrimonio histórico con el vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar

La actuación contempla limpieza, señalización, acondicionamiento del entorno y la instalación de un cerramiento de seguridad respetuoso con el patrimonio y la vegetación protegida existente

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido avanza en la conservación y puesta en valor de su importante patrimonio histórico y arqueológico con la aprobación mañana en ... Junta de Gobierno del expediente de contratación del Proyecto de vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar, con un presupuesto de 260.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Ayuntamiento avanza en la protección del patrimonio histórico con el vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar

[]

Ayuntamiento avanza en la protección del patrimonio histórico con el vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar