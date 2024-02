Axdial cumple15 años dando luz a un trastorno invisible como es la dislexia

Inmaculada Acién Miércoles, 14 de febrero 2024, 23:57 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

¿Qué tienen en común Albert Einstein, Picasso, Agatha Christie, Beethoveen, Thomas Edison, Chenoa, Iker Casillas, Pablo Motos o el Gran Wyoming? Aparentemente nada y nunca mejor dicho puesto que lo que les une es la dislexia un trastorno neurobiológico que es invisible para quien no lo conoce.

Una invisibilidad contra la que comenzó a trabajar hace muchos años Mari Ángeles González, una de las impulsoras de la Asociación de Dislexia de Almería (Axdial) que quedó constituida oficialmente tal día como hoy hace 15 años. Una década y media durante la que son muchos los retos alcanzados, si bien el más importante para Mari Ángeles González es la concienciación de los docentes.

Su lucha comenzó hace muchos años, pero el detonante para la creación de la asociación fue el momento en el que su hijo tenía que hacer la selectividad. «Yo luchaba por una adaptación de la selectividad que solo se hacía en Baleares», recuerda González. Una adaptación que ya se hacía en Baleares y que tras muchas reuniones y peticiones logró para su hijo en Almería.

De hecho, en aquel momento no solo no había adaptaciones para personas con dislexia en selectividad, sino que tampoco las había enPrimaria o en Secundaria.

Precisamente ese arduo trabajo desarrollado desde Almería ha permitido que en Andalucía ya se hagan adaptaciones de las Pruebas de Acceso a la Universidad para personas con dislexia.

«Tras conseguir la adaptación en selectividad, la noticia fue sonando entre los padres que estaban en mi misma situación y eso me permitió conocer otros casos. Fuimos dando charlas en los colegios, me uní al equipo de Fapace y estuve durante bastantes años encargándome de las necesidades educativas especiales que hasta entonces no se había creado, así me fueron conociendo y fue creciendo poco a poco la asociación».

Un proceso que Mari Ángeles González recuerda como «muy duro y difícil porque no teníamos las redes sociales como hoy, que te permiten llegar a mucha gente». Pese a ello se muestra orgullosa de donde han logrado llegar hasta el momento gracias al trabajo intenso y continuo con miles de «cursos, charlas y formaciones que hemos dado colegio a colegio, con una ardua labor de ir AMPA por AMPA», confiesa González.

«En estos 15 años la situación ha cambiado de la noche a la mañana. Ahora se está mucho más preparado en los colegios, tienen más información y recursos, tenemos un equipo en la Delegación de Educación que cuenta con una orientadora especializada en dificultades del aprendizaje que es Pilar Soler, por lo que es más fácil tener formación e información para poder detectar casos», afirma la presidenta de Axdial.

No obstante, González también avisa de que queda aún mucho camino por recorrer. «No hay que olvidar que de cada seis fracasos escolares cuatro son debido a dificultades de aprendizaje como dislexia, disortografía y disgrafía. Es un porcentaje muy alto y estas personas quedan relegadas en la sociedad a trabajos de menor rango tanto económico como social, por eso nuestra lucha tiene que seguir en ese ámbito para conseguir una igualdad social».

«Todos necesitamos unas ayudas diferentes, no son privilegios, son derechos en mayúsculas»

Para celebrar su 15 aniversario, miembros de la asociación Axdial estarán hoy toda la mañana en el Instituto de Educación Secundaria (IES)Santo Domingo de El Ejido dando charlas a los estudiantes de Primero de la ESO, con el objetivo de «normalizar la dislexia, concienciar y que todos comprendan que es algo natural y que nadie es igual a nadie, que todos necesitamos unas ayudas diferentes, porque no son privilegios, son derechos en mayúsculas, como un niño que no ve bien y necesita gafas o el que va en silla de ruedas y necesita rampas», afirma Mari Ángeles González.

En este sentido, González incide en que «la dislexia es más común de lo que parece y quien tiene este trastorno no tiene que esconderlo delante de los compañeros», al tiempo que denuncia que «una gran mayoría de nuestros chicos y chicas suelen sufrir bullying, se sienten aislados, rechazados por sus compañeros y esto no se puede consentir».

Entre los retos que aún quedan por delante se encuentran que la dislexia sea reconocida como una discapacidad, así como lograr adaptaciones de los procesos de oposiciones. Unas adaptaciones que están reconocidas en comunidades como la Región de Murcia,Extremadura o Islas Baleares. «No tenemos los mismos derechos en una comunidad que en otra», lamenta Mari Ángeles González. Mucho trabajo por delante, pero también muchas ganas de cambiar las cosas.