El Aula Socialista de El Ejido acoge la presentación de 'Hijas del Viento', de Luis Caparrós Es la tercera actividad de este espacio de reflexión y cultura impulsado por el PSOE de El Ejido

J. C. El Ejido Martes, 30 de septiembre 2025, 20:57

El Aula Socialista de El Ejido celebró este viernes, 26 de septiembre, su tercera actividad, con la presentación del libro 'Hijas del Viento', obra de Luis Caparrós Mirón. La actividad tuvo lugar en la sede del PSOE de El Ejido, a las 19.30 horas.

'Hijas del Viento' es una novela de ficción histórica que reconstruye los años de la posguerra española mediante la memoria silenciada de familias que sufrieron la represión tras el conflicto. La protagonista, Manuela Serrano, vive una huida marcada por el odio político y la violencia de género, mientras busca respuestas sobre el destino de Vicente, su vecino y gran amor.

La obra se nutre de testimonios reales de víctimas de ambos bandos para contar cómo el amor puede convertirse en resistencia frente al miedo y la venganza.

Luis Caparrós Mirón, nacido en Oria y maestro de profesión, dedicó más de dos décadas a la actividad política. Fue alcalde de Purchena, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Almería y delegado provincial de la Junta de Andalucía en Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Urbanismo. En su trayectoria literaria abordó tanto su experiencia como político como la historia de Andalucía y España con un estilo cercano y riguroso.

Con esta nueva cita, el Aula Socialista de El Ejido consolida su objetivo de abrir espacios de reflexión, memoria y cultura para la ciudadanía.