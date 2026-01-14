'Aula en ruta' ofrece una experiencia educativa que conecta la historia, la gastronomía y la cultura

El concejal de Educación, Javier Rodríguez, ha recibido a los 40 participantes del proyecto piloto 'Aula en ruta', una experiencia educativa puesta en marcha por ... la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, además de la Asociación Cultural Ángel Aguilera Alférez y la empresa EUROSOL S.A.T. cuyo objetivo es fomentar la formación permanente de las personas mayores, a través de itinerarios culturales intergeneracionales, que conectan la historia, la gastronomía y la cultura.

Hasta el 11 de enero los participantes van a recorrer distintos puntos del Patrimonio Histórico de El Ejido. En primer lugar, han visitado la Colección Arqueológica de El Ejido en el Teatro Auditorio y a lo largo del fin de semana contarán con otras actividades como la visita teatralizada al Yacimiento de Ciavieja a cargo de la Asociación Ángel Aguilera Alférez, un recital de trovo en el histórico Lavadero de los Pozos del Alcalde y un brindis cultural en el Castillo de Guardias Viejas.

La experiencia se completó con una visita a la empresa hortofrutícola EUROSOL S.A.T., que mostrará su proceso productivo con el objetivo de promover la alimentación saludable.

El concejal Javier Rodríguez ha destacado que «desde el Ayuntamiento de El Ejido apoyamos y potenciamos estas propuestas que buscan dar a conocer el rico pasado de nuestra tierra y seguir divulgando los diversos enclaves históricos-patrimoniales del municipio». «Sin duda, se convierten en un vehículo idóneo para promocionar nuestra cultura e historia».