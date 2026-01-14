Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la jornada en El Ejido. IDEAL

'Aula en ruta' ofrece una experiencia educativa que conecta la historia, la gastronomía y la cultura

El Ejido ·

El edil, Javier Rodríguez, ha destacado que «desde el Ayuntamiento de El Ejido apoyamos y potenciamos estas propuestas que buscan dar a conocer el rico pasado de nuestra tierra»

J. C.

El Ejido

Miércoles, 14 de enero 2026, 20:39

El concejal de Educación, Javier Rodríguez, ha recibido a los 40 participantes del proyecto piloto 'Aula en ruta', una experiencia educativa puesta en marcha por ... la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, además de la Asociación Cultural Ángel Aguilera Alférez y la empresa EUROSOL S.A.T. cuyo objetivo es fomentar la formación permanente de las personas mayores, a través de itinerarios culturales intergeneracionales, que conectan la historia, la gastronomía y la cultura.

