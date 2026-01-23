Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Educación, Javier Rodríguez, revisa la programación. IDEAL

El Aula de Ocio inicia el año con propuestas de cursos para conocer la comida almeriense

El Ejido ·

El lunes 19 de enero dio comienzo el curso 'Cocina Almeriense', a través del que los participantes aprendieron a lo largo de 12 horas a elaborar algunos de los platos tradicionales y típicos de la tierra

J. C.

El Ejido

Viernes, 23 de enero 2026, 23:35

Comenta

El Aula de Ocio arrancó su programación para este año 2026 mirando hacia la gastronomía almeriense y con propuestas culinarias adaptadas a esta época del ... año, que arrancaron hace unos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tomás Olivo, propietario del Nevada y el Serrallo, da el primer paso para construir un gran centro comercial en Málaga
  2. 2 Posibles nevadas en Granada capital y estos pueblos de la provincia: horas clave y zonas afectadas
  3. 3 Las lágrimas de Juanma Moreno al hablar de la tragedia de Adamuz: «Gracias al pueblo, los héroes anónimos, bomberos y forenses»
  4. 4 Un terremoto se deja sentir de madrugada en el Cinturón de Granada
  5. 5 Fallece José María Guadalupe, exconcejal de Granada y columnista de IDEAL
  6. 6 El Ayuntamiento de Granada activa un plan especial ante la posible nevada del fin de semana
  7. 7

    Una jueza granadina instruirá la tragedia de Adamuz, el mayor siniestro de la alta velocidad española
  8. 8 Daña un coche aparcado y llama a la Policía Local de Albolote para autodenunciarse
  9. 9 La DGT pide evitar desplazamientos por carretera este fin de semana por fuertes nevadas
  10. 10 El pájaro más bonito del mundo vive en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Aula de Ocio inicia el año con propuestas de cursos para conocer la comida almeriense

El Aula de Ocio inicia el año con propuestas de cursos para conocer la comida almeriense