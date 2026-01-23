El Aula de Ocio inicia el año con propuestas de cursos para conocer la comida almeriense

El Aula de Ocio arrancó su programación para este año 2026 mirando hacia la gastronomía almeriense y con propuestas culinarias adaptadas a esta época del ... año, que arrancaron hace unos días.

Así, el lunes 19 de enero dio comienzo en el Centro de Adultos Pablo Freire el curso 'Cocina Almeriense', a través del que los participantes pudieron aprender a lo largo de 12 horas a elaborar algunos de los platos tradicionales y típicos de la tierra.

Así, son cuatro las sesiones de tres horas de duración de las que constará este curso que se desarrolló lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de 17.00 a 20.00 horas, y finalizará este lunes 26 de enero en el mismo horario. A ellos se une el taller de Batidos energéticos, que tuvo lugar el pasado lunes 12 de enero, de 16.30 horas a 20.30 horas, en la Escuela de Adultos Pablo Freire.

Además, el pasado viernes 9 de enero dio comienzo otro curso de cocina enfocado en platos propios de esta estación invernal como es el de 'Guiso y potajes', que a lo largo de cuatro sesiones de tres horas de duración se está desarrollando también en las instalaciones de la Escuela de Adultos Pablo Freire. La inscripción a todos los talleres se llevó a cabo a través de la página del Ayuntamiento de El Ejido en el enlace www.elejido.es/actividades/programacion.php.

Por otra parte, el Centro de Usos Múltiples de Matagorda acogió este mes de enero una formación sobre 'Cómo obtener tu Certificado Digital y Firma Electrónica', estos cursos fueron impartidos por Ana Belén Hernández Villanueva, con una duración de cinco horas, que se llevó a cabo a través de dos sesiones, que tuvieron lugar los jueves 15 y 22 de enero, con un horario que iba desde las 17.30 hasta las 20.00 horas.