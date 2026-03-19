El Aula de Ocio enseña cómo obtener el certificado digital

El Aula de Ocio del Ayuntamiento de El Ejido, continúa acercando las nuevas tecnologías y el uso de herramientas digitales a toda la población, a ... través de talleres que se están desarrollando en todos los núcleos de población.

Así, dentro de la programación prevista por la unidad de Educación y Juventud, se previeron tres talleres, para los que aún quedan plazas disponibles, enfocados en ayudar a los usuarios a obtener tanto su Certificado Digital como su Firma Electrónica, muy necesarios para llevar a cabo acciones y trámites con las distintas Administraciones públicas.

El primero de los talleres de 'Cómo obtener tu Certificado Digital y Firma Electrónica' comenzó el pasado 4 de marzo en la Biblioteca Municipal de San Agustín en horario de mañana (de 10.00 horas a 12.30 horas), teniendo una duración de cinco horas y la segunda y definitiva jornada fue el pasado miércoles 11 de marzo.

Este mismo taller se desarrolló también en Santa María del Águila, en el Centro de Asociaciones, con dos sesiones que se llevaron a cabo los lunes 9 y 16 de marzo, de 17.30 horas a 20.00 horas; así como en la Nave Cultural de Pampanico, los martes 10 y 17 de marzo, de 17.30 horas a 20.00 horas.

A través del certificado digital los usuarios pueden firmar documentos y realizar trámites administrativos con la misma validez legal que una firma manuscrita, sin necesidad de desplazamientos físicos. Por otro lado, se desarrollaron dos talleres centrados en el cuidado personal. Uno de ellos se realizó en Centro de Adultos Pablo Freire y otro en el Centro de Usos Múltiples de Matagorda.