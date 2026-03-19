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Varias personas trabajan con ordenadores en una oficina. IDEAL

El Aula de Ocio enseña cómo obtener el certificado digital

El Ejido ·

El municipio ha albergado también talleres sobre el uso de la Firma Electrónica y cuidado personal

J. C.

El Ejido

Jueves, 19 de marzo 2026, 01:46

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El Aula de Ocio del Ayuntamiento de El Ejido, continúa acercando las nuevas tecnologías y el uso de herramientas digitales a toda la población, a ... través de talleres que se están desarrollando en todos los núcleos de población.

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El Aula de Ocio enseña cómo obtener el certificado digital