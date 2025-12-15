El Aula de Ocio de El Ejido ofrecerá medio centenar de talleres para el primer semestre de 2026

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, prevé alrededor de medio centenar de acciones formativas para ... su programa Aula de Ocio de cara al primer semestre del próximo año 2026.

El concejal de Participación, Juventud y Educación, Javier Rodríquez, subrayó que «estas acciones son una gran herramienta de aprendizaje, pero también de socialización y bienestar emocional».

Se ofertan acciones formativas relacionadas con la alimentación como cocina almeriense, batidos energéticos, casquería, cortador de jamón, ensaladas o repostería; pasando por el desarrollo físico, emocional y social como el cuidado facial; las nuevas tecnologías a través de cómo obtener tu certificado digital y firma electrónica; o el arte manual con talleres de bordado creativo o costura, entre otros.

Estos talleres se imparten tanto en El Ejido como en Almerimar, Balerma, Tarambana, Matagorda, Pampanico, San Agustín, Santa María del Águila y San Silvestre, así como en espacios como el Centro de Adultos Pablo Freire, el edificio La Estrella, el Centro Sociocultural de Balerma, Centro Integración de Las Norias, Centro de Usos Múltiples de Matagorda, Nave Cultural de Pampanico, Biblioteca de San Agustín, Sala Cultural de San Silvestre, Centro de Asociaciones de La Aldeílla y Centro de Usos Múltiples de Tarambana.

Actividades

Los talleres cuentan con duraciones que oscilan entre las tres horas de acciones más concretas hasta las 70 horas de los cursos más amplios, así como con fechas de inicio y horarios diferentes, con el objetivo de adaptarse a las demandas de los solicitantes. El programa arrancó en octubre y finalizará en mayo de 2026.

Así, Javier Rodríguez recordó que «comprende cursos dirigidos a todos los colectivos de edad y con especial atención a los más jóvenes, ya que una parte específica del programa va dirigida a la dinamización juvenil». Las inscripciones han de realizarse de manera online en www.elejido.es/actividades. Además, las personas con discapacidad acreditada y las personas desempleadas que justifiquen su situación y presenten la documentación de demandante de empleo, dispondrán de un 50% de descuento sobre el precio del curso en el que se inscriban.

Cualquier duda sobre el proceso y los cursos en sí puede resolverse en Alborán Servicios, empresa que implementa este programa, en los teléfonos 690 623 816 y también en 950 487 444, así como en las oficinas municipales de cada núcleo. De igual forma, se puede acudir a la unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, sita en el Auditorio; y también en el Centro de Adultos Pablo Freire.