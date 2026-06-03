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El Aula Municipal de Convivencia cierra el curso con 42 atendidos

La Comisión de Seguimiento destaca la eficacia del programa y apuesta por su consolidación de cara al próximo curso

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Un momento de la Comisión de Seguimiento.
Un momento de la Comisión de Seguimiento. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Comisión de Seguimiento del Aula Municipal de Convivencia mantuvo una reunión coincidiendo con la finalización del curso escolar 2025/2026 para analizar el funcionamiento ... de este programa, creado con el objetivo de garantizar la atención educativa a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria sancionados temporalmente con la expulsión de sus centros educativos.

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El Aula Municipal de Convivencia cierra el curso con 42 atendidos

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