El Aula Municipal de Convivencia cierra el curso con 42 atendidos

La Comisión de Seguimiento del Aula Municipal de Convivencia mantuvo una reunión coincidiendo con la finalización del curso escolar 2025/2026 para analizar el funcionamiento ... de este programa, creado con el objetivo de garantizar la atención educativa a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria sancionados temporalmente con la expulsión de sus centros educativos.

La comisión contó con la participación de la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, y del edil de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, junto a los jefes de estudio de los IES del municipio, representantes de los dos centros educativos donde se imparte el primer nivel de la ESO, técnicos municipales implicados en el desarrollo del proyecto, Policía Local y Policía Nacional.

Durante la reunión se realizó un balance de los primeros meses de funcionamiento de este recurso, cuyos resultados fueron valorados de forma muy positiva por todos los participantes, que solicitaron la continuidad del programa.

Desde su puesta en marcha, el Aula Municipal de Convivencia atendió a un total de 42 alumnos en periodos de entre tres y cinco días, con una media máxima de cinco estudiantes por semana. Del total de usuarios, 33 fueron hombres y 9 mujeres.

Por centros educativos, el mayor número de derivaciones corresponde al IES Santo Domingo, con 16 alumnos, seguido del IES Francisco Montoya, con 8; IES Santa María del Águila, con 6; IES Luz del Mar, con 5; IES Fuente Nueva, con 3; y los IES Mar Azul y Pablo Ruiz Picasso, con 2 alumnos cada uno. Respecto a los cursos académicos, el Aula atendió a 19 alumnos de 1º de ESO, 13 de 2º de ESO, 6 de 3º de ESO y 4 de 4º de ESO.

Delia Mira destacó que «el Aula está logrando mantener a los alumnos vinculados al sistema educativo durante los periodos de expulsión, ofreciéndoles atención personalizada, apoyo familiar y herramientas para prevenir la exclusión social y el abandono escolar. Asimismo, subrayó la importancia de la coordinación entre Ayuntamiento, centros educativos y familias para el buen funcionamiento del programa.

Por su parte, Javier Rodríguez, resaltó «el valor del proyecto como herramienta educativa y preventiva, fruto del trabajo conjunto entre administraciones y comunidad educativa, señalando que el recurso permite a los estudiantes continuar con su formación académica mientras adquieren habilidades para mejorar la convivencia, asumir responsabilidades y resolver conflictos de manera positiva».

El Aula Municipal de Convivencia constituye una medida preventiva, socioeducativa y de seguridad orientada a mejorar la convivencia en las aulas, prevenir el fracaso escolar y evitar el abandono temprano de los estudios. Para ello, los alumnos continúan desarrollando las tareas educativas y el plan de estudios correspondiente a su curso académico, al tiempo que participan en actividades específicas destinadas al fortalecimiento de sus habilidades sociales, emocionales y de convivencia.