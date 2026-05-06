El Auditorio de El Ejido acoge la entrega de premios del Concurso de Cruces de Mayo 2026

La antesala del Auditorio de El Ejido acogió la tarde de este lunes la entrega de premios del Concurso de Cruces de Mayo, organizado por ... el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Cultura.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, fue la encargada de entregar los premios tanto a las Cruces ganadoras en la modalidad de Centros Educativos como de Centros de la Tercera Edad. Durante el acto, la edil agradeció la participación en el concurso e invitó al tejido asociativo del municipio a seguir colaborando para mantener viva esta tradición que tanto arraigo tiene en El Ejido.

En esta edición del concurso, el jurado decidió premiar en la categoría general el trabajo realizado por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores de Santa María del Águila. La Hermandad recibió una placa y un premio de 600 euros por contribuir al desarrollo de las costumbres del municipio. Asimismo, la edil de Cultura entregó diplomas a las demás cruces que participaron en el concurso.

En cuanto a la sección de Centros de la Tercera Edad, el primer premio, dotado con 200 euros y placa conmemorativa, fue para la Asociación de la Tercera Edad San Francisco de Ciavieja, mientras que el segundo premio, con 100 euros y placa, fue para la Cruz de la Residencia Geriátrica 'Ciudad de El Ejido'.

Por último, en la sección de Centros Educativos, el primer premio, dotado con 100 euros, fue, por segundo año consecutivo, para la Escuela Infantil Las Norias; el segundo, con 75 euros, fue para el colegio Diego Velánquez; y el tercer premio, dotado con 50 euros, fue para el CEIP Laimún.