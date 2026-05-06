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El Auditorio de El Ejido acoge la entrega de premios del Concurso de Cruces de Mayo 2026

La concejala de Cultura, Elena Gómez, fue la encargada de entregar los premios tanto a las Cruces ganadoras en la modalidad de Centros Educativos como de Centros de la Tercera Edad

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Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La antesala del Auditorio de El Ejido acogió la tarde de este lunes la entrega de premios del Concurso de Cruces de Mayo, organizado por ... el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Cultura.

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El Auditorio de El Ejido acoge la entrega de premios del Concurso de Cruces de Mayo 2026

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