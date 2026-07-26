Atropellan y matan a un ciclista de 34 años en El Ejido

Un ciclista de 34 años ha fallecido tras ser atropellado en El Ejido, en la provincia de Almería, , según ha informado el 1-1-2, ... perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 atendió, sobre las 22:00 horas, una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un ciclista herido en la cuneta que había sido atropellado por un vehículo en la carretera CEJ-4, carretera de Dunia, en el paraje La Cumbre. Rápidamente, la sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar, nada pudieron hacer por salvarle la vida, y solo pudieron confirmar su fallecimiento.