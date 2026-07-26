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El Ejido

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Atropellan y matan a un ciclista de 34 años en El Ejido

Los servicios sanitarios desplazados al lugar, nada pudieron hacer por salvarle la vida, y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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Zona del atropello

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Un ciclista de 34 años ha fallecido tras ser atropellado en El Ejido, en la provincia de Almería, , según ha informado el 1-1-2, ... perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

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Atropellan y matan a un ciclista de 34 años en El Ejido

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