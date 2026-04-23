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Apertura del Recinto Ferial la noche de este miércoles. IDEAL
San Marcos 2026

42 atracciones, casetas de vino y bisutería para llenar el Recinto Ferial por San Marcos

El Ejido ·

Este jueves será el Día del Niño, con grandes descuentos

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 23 de abril 2026, 13:15

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El Recinto Ferial de El Ejido abrió sus puertas en la tarde de este miércoles marcando el inicio oficial de las Fiestas de San Marcos ... 2026. Una cita que se desarrollará hasta este domingo 26 de abril, día grande de las Fiestas, en el que se vivirá la tradicional y multitudinaria procesión - romería con la imagen del santo.

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