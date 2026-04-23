42 atracciones, casetas de vino y bisutería para llenar el Recinto Ferial por San Marcos

El Recinto Ferial de El Ejido abrió sus puertas en la tarde de este miércoles marcando el inicio oficial de las Fiestas de San Marcos ... 2026. Una cita que se desarrollará hasta este domingo 26 de abril, día grande de las Fiestas, en el que se vivirá la tradicional y multitudinaria procesión - romería con la imagen del santo.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, y el intendente de la Policía Local, Marco Muñoz, realizaron un recorrido por el recinto ferial, que en su primera jornada celebró el Día del Niño y abrió las puertas silenciando música y sin luces que puedan ser molestas, para que durante dos horas puedan disfrutar plenamente de él tanto personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) como personas con alteraciones sensoriales.

Durante la jornada de este jueves, las dos primeras horas de apertura el Recinto Ferial, de 18.00 horas a 20.00 horas volverán a ser de feria inclusiva y también habrá Día del Niño con una reducción en el precio especial sobre la tarifa normal en todas las atracciones.

A su vez, desde las áreas de Servicios Sociales y Cultura, así como desde Protección Civil, se está haciendo entrega de pulseras naranjas a las personas con discapacidad con las que dispondrán de preferencia en el momento de acceder a las atracciones, para reducir así su tiempo de espera.

El recinto ferial permanecerá abierto hasta el domingo con 13 atracciones para adultos y 29 infantiles, además de puestos de alimentación, casetas de vino, bisutería y juegos; hay 2 casetas jóvenes, que se sumarán a las del centro.

Por otra parte, la programación de San Marcos también contempla para este jueves su ya tradicional Cata de Vinos, un evento que cada año despierta más interés y que por ese motivo se amplió a dos días. Se celebra los días 22 y 23 de abril en la caja escénica del Auditorio a las 21.00 horas, con aforo limitado a 100 personas, y cuenta con la participación de la bodega Pago de Almaraes, referente en innovación enológica en Andalucía, junto a una degustación de aceites de Oleoalmanzora

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas que combinan tradición, cultura y ocio, reforzando la identidad local y el atractivo turístico de El Ejido.