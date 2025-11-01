La Asociación Murgi celebra su X Gala anual bajo el eslogan 'Al ritmo de la inclusión'

El Teatro Municipal acogió hace unos días la celebración de la X Gala anual de la Asociación de Discapacidad Murgi, este año bajo el eslogan ' ... Al ritmo de la inclusión'.

Un evento en el que se unieron arte, música, baile, talento y buenas dosis de humor, pero sobre todo mucha solidaridad, ya que todo el dinero recaudado va destinado a los distintos proyectos que tiene en marcha esta asociación enfocados a fomentar la plena integración y mejorar la calidad de vida de sus asociados.

La concejal de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, y el concejal de Servicios Públicos Municipales de mantenimiento, Bernardo Robles, han asistido a esta importante cita acompañando al presidente de la asociación, Francisco Ripoll. Una gala que ha contado también con la asistencia del presidente de la FAAM, Valentín Sola, miembros de la Corporación municipal y representantes del Ayuntamiento de Dalías.

María del Mar Martínez ha destacado «la enorme labor que realizan día a día, no solo sus técnicos, sino también los voluntarios, amigos y familiares», al tiempo que ha afirmado que la asociación Murgi «representa el compromiso y la fuerza de quienes creen en una sociedad más inclusiva en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar su potencial con dignidad y alegría».

La gala ha estado conducida por tercera edición consecutiva por Álex García y ha contado con las actuaciones del Club de Gimnasia Acrobática de El Ejido, la asociación Francisco Velarde y alumnos de la Escuela Musicarte.