Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la gala. IDEAL

La Asociación Murgi celebra su X Gala anual bajo el eslogan 'Al ritmo de la inclusión'

El Ejido ·

María del Mar Martínez ha destacado «la enorme labor que realizan día a día, no solo sus técnicos, sino también los voluntarios, amigos y familiares»

J. C.

El Ejido

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

El Teatro Municipal acogió hace unos días la celebración de la X Gala anual de la Asociación de Discapacidad Murgi, este año bajo el eslogan ' ... Al ritmo de la inclusión'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  3. 3 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  4. 4

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  7. 7 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  8. 8

    Los mayores de 67 años copan la mayoría de exenciones de la ZBE
  9. 9

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  10. 10 A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Asociación Murgi celebra su X Gala anual bajo el eslogan 'Al ritmo de la inclusión'

La Asociación Murgi celebra su X Gala anual bajo el eslogan &#039;Al ritmo de la inclusión&#039;