Una Asociación llena de seres terroríficos una marcha solidaria de Halloween

La X Carrera y Marcha solidaria de Halloween organizada por la asociación 'Activa Tu Ocio Y Di Capacitados', con la colaboración del Ayuntamiento de El ... Ejido, ha llenado de momias, brujas, princesas sangrientas y numerosos seres terroríficos y espeluznantes, pero enormemente solidarios el Parque Municipal de El Ejido.

Solidaridad, diversión y deporte se han dado la mano un año más en un evento que ha contado con alrededor de 300 participantes en sus diferentes pruebas, que ha incluido carrera competitiva de 5 kilómetros con la que ha comenzado la mañana, carreras infantiles y Marcha Solidaria.

La edil de Discapacidad, María del Mar Martínez, y el concejal de Juventud, Educación y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez, han dado la salida a las distintas pruebas y han llevado a cabo la entrega de medallas, junto a la directora del Centro Ocupacional de 'Activa Tu Ocio y Di Capacitados', Maru Sánchez.

La jornada ha contado, además, con pintacaras, música, sorteo de regalos, premio para los mejores disfraces y una gran paella de convivencia.

En este sentido, el importe íntegro de la recaudación va destinado a la realización de las actividades y programas que desarrolla la asociación a lo largo del año como exposiciones, galas y salidas culturales y lúdicas, que sirven para la mejora de la autonomía de sus usuarios.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de El Ejido mantiene la colaboración con esta asociación, al igual que con otros colectivos sociales del municipio, aportando recursos técnicos y humanos mediante dos convenios. Además, este colectivo dispone de un espacio en el Centro de Iniciativas Empresariales para su Centro Ocupacional.