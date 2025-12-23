La Asociación Francisco Velarde llena de magia el Auditorio con su festival navideño
Una docena de villancicos formaron parte de esta gala
J. C.
El Ejido
Martes, 23 de diciembre 2025, 00:05
La Asociación Cultural Francisco Velarde llenó de magia el Auditorio de El Ejido en la tarde noche de este domingo 21 de diciembre con su ... tradicional Festival de Navidad.
Una Zambombá Flamenca en la que lo recaudado se destina a la asociación ASPAYM Almería, para contribuir a que puedan continuar trabajando en la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas.
La concejala de Comercio y Turismo, María Herminia Padial, junto a la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón, acudió a disfrutar de una bonita y llamativa puesta en escena. Una docena de villancicos formaron parte de esta gala en la que subieron al escenario seis grupos de baile de todas las edades, desde los tres años.
