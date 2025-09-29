La Asociación Soy Especial y Qué celebra su gala con cuentacuentos y muchos regalos

J. C. El Ejido Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

La asociación de personas con discapacidad Soy Especial y Qué, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, celebró anoche en el Auditorio su tercera gala anual, protagonizada por sus usuarios y colaboradores, con la que recaudar fondos que contribuyan a poder continuar desarrollando las diversas actividades y terapias que llevan a cabo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que integran este colectivo.

Una gala que, de nuevo, llevó por título 'Te regalo una sonrisa' y en la que entre el numeroso público estuvieron la edil de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, el concejal de Mantenimiento y Servicios, Bernardo Robles, así como concejales de la Corporación Municipal.

Una hora y media de música y diversión, conducida por Silvia Martínez, presidenta de la asociación Emocionadogs, que contó con la participación de Las Divas Confitadas, Juan Carlos Bravezo, Nico Cano, Nani y Gloria Contreras, donde hubo espacio también para un cuentacuentos inclusivo, momentos para el reconocimiento, e incluso hasta una celebración de cumpleaños sobre el escenario, además de sorteo de regalos.

Esta tercera edición de la Gala anual de Soy Especial y Qué ha contado también con la colaboración de distintos establecimientos y empresas del municipio.