La Asociación Española Contra el Cáncer ofrecerá atención de fisioterapia y ejercicio físico oncológico en El Ejido

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería sigue mejorando sus servicios gratuitos destinados a los pacientes oncológicos, acercándolos a sus lugares de residencia en ... la provincia. En esta línea, la presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, ha firmado un convenio con MEDFIT, para ofrecer la atención de fisioterapia y ejercicio físico oncológico en El Ejido, y así evitar desplazamientos a la sede central en la ciudad de Almería.

Magdalena Cantero explica que «además de contar con el servicio de fisioterapia integrado de manera interna en el equipo interdisciplinar de la Junta Provincial de Almería, desde la Asociación iniciamos un proyecto de colaboración externa con centros de fisioterapia ubicados en diferentes zonas de la provincia alejadas de la capital. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la atención fisioterápica a los pacientes que residen en dichas poblaciones, como es el caso de El Ejido, para quienes el desplazamiento hasta la ciudad de Almería supone una dificultad significativa debido a su situación de salud, movilidad o contexto personal y social».

La presidenta de la Asociación ha visitado el centro de fisioterapia MEDFIT, ubicado en el Paseo Las Lomas 153 de El Ejido, acompañada por el director del Hospital Universitario del Poniente, Pedro Acosta; el concejal del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Martínez; y el fisioterapeuta de la Asociación, Alfredo Estévez. Les han recibido Marcelo García y José Herrera, directores de este espacio moderno y con completas instalaciones, dedicado a la fisioterapia y entrenamiento funcional.

La atención en el servicio de fisioterapia de la Asociación consiste en un servicio especializado de atención a personas afectadas por cáncer (enfermos y familiares/cuidadores/as) destinado al asesoramiento, la evaluación y/o intervención fisioterápica ante la presencia de patologías susceptibles de tratamiento por un fisioterapeuta, relacionadas con la enfermedad oncológica o derivadas de los efectos secundarios de sus tratamientos, así como intervenciones con los/as cuidadores/as para la prevención de patologías o afecciones que puedan presentar durante el cuidado de estos/as pacientes.

Los objetivos son aliviar y aumentar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de cáncer que sufren patologías físicas derivadas de la enfermedad oncológica y/o de los efectos secundarios de los tratamientos, así como atender las necesidades físicas de los/as pacientes con cáncer derivadas de la problemática oncológica o de los efectos secundarios de los tratamientos recibidos con el fin de preservar, en la medida de lo posible, su calidad de vida en las actividades de la vida diaria.

Ya se ofrece de manera gratuita en la sede de la Asociación en la calle Gerona 38 de Almería y gracias a este acuerdo, también se podrá recibir atención fisioterapeuta y ejercicio físico oncológico en MEDFIT, en El Ejido.

Apoyo institucional

Pedro Acosta, director del Hospital del Poniente, explica que «me parece una iniciativa magnífica., La propia historia avala el trabajo que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer en beneficio de las personas con cáncer, así como en la investigación y prevención de la enfermedad. Este acuerdo va en la línea de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer, por lo que sólo me queda felicitar a loa Asociación y a MEDFIT».

El concejal del Ayuntamiento de El Ejido Manuel Martínez ha felicitado a la asociación por este proyecto de colaboración con Medfit «que contribuirá a aliviar y mejorar la calidad de vida de muchos pacientes oncológicos de nuestro municipio» y ha valorado muy positivamente que la iniciativa haya arrancado precisamente en el municipio de El Ejido.

Marcelo García confiesa que «es un orgullo para nosotros poder colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer. Sabemos el buen hacer que realizan con las personas con cáncer, y queremos proponerles algunos proyectos para que su presencia siga creciendo en El Ejido y seguir ayudando a las personas con cáncer y sus familiares».