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La Asociación Española Contra el Cáncer ofrecerá atención de fisioterapia y ejercicio físico oncológico en El Ejido

La presidenta, Magdalena Cantero, firma un convenio con MEDFIT, para que «colaboren en estos servicios sanitarios, evitar los desplazamientos a Almería y mejorar la calidad de vida de los pacientes»

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El centro permitirá mejorar a los pacientes oncológicos.
El centro permitirá mejorar a los pacientes oncológicos. (R. I.)

Marcos Tárraga

El Ejido

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería sigue mejorando sus servicios gratuitos destinados a los pacientes oncológicos, acercándolos a sus lugares de residencia en ... la provincia. En esta línea, la presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, ha firmado un convenio con MEDFIT, para ofrecer la atención de fisioterapia y ejercicio físico oncológico en El Ejido, y así evitar desplazamientos a la sede central en la ciudad de Almería.

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La Asociación Española Contra el Cáncer ofrecerá atención de fisioterapia y ejercicio físico oncológico en El Ejido

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