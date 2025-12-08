La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense

La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presentó el pasado jueves a la sociedad ejidense en una gala celebrada en el Teatro Municipal, a la ... que asistió el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la edil de Cultura, Elena Gómez.

Una noche emocionante en la que también estuvieron presentes, miembros de la Corporación Municipal, representantes de Ayuntamientos del Poniente almeriense, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del tejido asociativo municipal.

Góngora felicitó a los impulsores de esta nueva asociación, que llega para «contribuir a dinamizar la vida cultural del municipio, favorecer el encuentro entre ideas y promover iniciativas que enriquecerán y fortalecerán nuestro tejido social desde la pluralidad y el respeto».

Una velada especial durante la que también se presentó su proyecto editorial: la revista 'Cuatro Vientos', que tiene como objetivo contribuir a la reflexión, el análisis y el debate en ámbitos como la historia, la agricultura, el medio ambiente, la filosofía, la educación, la cultura, la gastronomía o la salud, entre otros.

Así, Góngora elogió la apuesta por poner en marcha esta publicación porque «todo ese contenido va a ser una buena herramienta para contribuir a que nuestro municipio siga creciendo. Un espacio para la reflexión y el análisis, para profundizar en la historia de nuestro municipio y de nuestra sociedad, y con propuestas constructivas. Va a ser muy positivo».

Asimismo, la Gala estuvo presentada por el dramaturgo y actor almeriense Benjamín Soriano y contó con las actuaciones de la Rondalla de El Ejido y el dúo formado por Serafín y Pilar Alférez, mientras que el cóctel posterior estuvo amenizado por el grupo Juanjo Gutiérrez y Los Secuaces.