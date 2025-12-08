La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense
Una velada especial durante la que también se ha presentado su proyecto editorial: la revista 'Cuatro Vientos'
J. C.
El Ejido
Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:37
La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presentó el pasado jueves a la sociedad ejidense en una gala celebrada en el Teatro Municipal, a la ... que asistió el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la edil de Cultura, Elena Gómez.
Una noche emocionante en la que también estuvieron presentes, miembros de la Corporación Municipal, representantes de Ayuntamientos del Poniente almeriense, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del tejido asociativo municipal.
Góngora felicitó a los impulsores de esta nueva asociación, que llega para «contribuir a dinamizar la vida cultural del municipio, favorecer el encuentro entre ideas y promover iniciativas que enriquecerán y fortalecerán nuestro tejido social desde la pluralidad y el respeto».
Una velada especial durante la que también se presentó su proyecto editorial: la revista 'Cuatro Vientos', que tiene como objetivo contribuir a la reflexión, el análisis y el debate en ámbitos como la historia, la agricultura, el medio ambiente, la filosofía, la educación, la cultura, la gastronomía o la salud, entre otros.
Así, Góngora elogió la apuesta por poner en marcha esta publicación porque «todo ese contenido va a ser una buena herramienta para contribuir a que nuestro municipio siga creciendo. Un espacio para la reflexión y el análisis, para profundizar en la historia de nuestro municipio y de nuestra sociedad, y con propuestas constructivas. Va a ser muy positivo».
Asimismo, la Gala estuvo presentada por el dramaturgo y actor almeriense Benjamín Soriano y contó con las actuaciones de la Rondalla de El Ejido y el dúo formado por Serafín y Pilar Alférez, mientras que el cóctel posterior estuvo amenizado por el grupo Juanjo Gutiérrez y Los Secuaces.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión