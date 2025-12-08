Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Esta asociación se ha presentado en el municipio ejidense. IDEAL

La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense

Una velada especial durante la que también se ha presentado su proyecto editorial: la revista 'Cuatro Vientos'

J. C.

El Ejido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:37

La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presentó el pasado jueves a la sociedad ejidense en una gala celebrada en el Teatro Municipal, a la ... que asistió el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la edil de Cultura, Elena Gómez.

