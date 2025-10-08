La Asociación Cuenta Conmigo invita a una jornada solidaria en El Ejido Un evento que trata de promover e impulsar la inclusión a través del deporte y recaudar fondos solidarios que se destinarán íntegramente a esta entidad

J. C. El Ejido Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:35 Comenta Compartir

El deporte es una importante herramienta para fomentar la inclusión y volverá a hacerse evidente con la iniciativa 'Nado Solidario por la Inclusión' el próximo sábado 18 de octubre. Una actividad organizada por la asociación Cuenta Conmigo, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y Nexa Fit, así como diversas empresas del municipio.

Un evento que trata de promover e impulsar la inclusión a través del deporte y recaudar fondos solidarios que se destinarán íntegramente a esta entidad, con los que contribuir a que puedan seguir desarrollando los distintos proyectos con los que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus asociados.

En este sentido, las instalaciones de Nexa Fit acogerán el 18 de octubre, desde las 16.00 horas y hasta 20.30 horas una propuesta abierta a la participación de todo el mundo.

Bajo el lema 'Tu brazada suma inclusión', se invita a todas las personas, sin importar la edad o su nivel de natación, a unirse a la iniciativa y disfrutar de una tarde de convivencia, deporte y solidaridad.

Los interesados en participar pueden inscribirse y obtener más información a través del teléfono 679 798 818 o en la web www.asociacioncuentaconmigo.org.

Con esta iniciativa, la Asociación Cuenta Conmigo reafirma su compromiso de seguir trabajando por una sociedad más inclusiva, donde cada pequeño gesto y cada brazada ayudan a construir un futuro con más oportunidades para todos.

Temas

El Ejido