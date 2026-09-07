La Asociación de Comerciantes Ejido Norte lanza propuestas para el municipio

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a la concejala de Turismo, Fomento y Comercio, María Herminia Padial, mantuvieron hace unos días un encuentro ... con representantes de la Asociación de Comerciantes de Ejido Norte, entre las que se ha encontrado su presidenta, Lorena Cruz, donde la asociación presentó el calendario de propuestas para este curso con el fin de crear sinergias y fortalecer su colaboración con el Consistorio.

Julia Ibáñez resaltó «la buena sintonía, unión y predisposición que mantiene esta asociación a la hora de llevar a cabo acciones que sirvan para reforzar la promoción y dinamismo de nuestro sector comercial». Dentro de esa memoria de actividades, la siguiente cita que la Asociación de Comerciantes de Ejido Norte va a impulsar es la 'Noche de Estrellas' el próximo 2 de octubre con pasacalles, música y animación, entre otras muchas acciones.

Julia Ibáñez recordó que para este nuevo curso 2026/27 va a entrar en funcionamiento el Pabellón y Centro de Usos Múltiples de Ejido Norte, que «contribuirá a un mayor flujo y circulación de personas en esta zona». El resto de las propuestas presentadas por la Asociación se centran en días clave como el Día de la Madre, del Padre, San Valentín, en Navidad o coincidiendo con las fiestas de Ejido Norte.

A su vez, Julia Ibáñez destacó «las ganas, voluntad y la unión de esta asociación». Este encuentro se enmarca en una estrategia municipal de apoyo y dinamización del tejido comercial local del municipio.

Reuniones

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a la concejala de Turismo, Fomento y Comercio, María Herminia Padial, mantuvieron una reunión con representantes de la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido, y con su presidenta, Pilar Felices, para definir a corto, medio y largo plazo las estrategias que contribuyan a fortalecer el sector.

Julia Ibáñez destacó que «es muy positivo trabajar desde una planificación que nos ayude a potenciar y desarrollar un comercio urbano que sea cada vez más competitivo y sostenible y para satisfacer las necesidades tanto de los consumidores como de los comercios».

Durante el encuentro se abordó continuar y fomentar las líneas de actuaciones conjuntas entre Ayuntamiento y Asociación para promover la dinamización y visibilidad de los establecimientos locales que refuercen la experiencia de la compra y favorezcan el consumo como ya se hace con fechas señaladas como la Navidad, la Noche en Blanco o San Valentín.