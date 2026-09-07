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La Asociación de Comerciantes Ejido Norte lanza propuestas para el municipio

La presidenta de la entidad se reúne con la alcaldesa para ver fechas clave como Navidad

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a la concejala de Turismo, Fomento y Comercio, María Herminia Padial, mantuvieron hace unos días un encuentro ... con representantes de la Asociación de Comerciantes de Ejido Norte, entre las que se ha encontrado su presidenta, Lorena Cruz, donde la asociación presentó el calendario de propuestas para este curso con el fin de crear sinergias y fortalecer su colaboración con el Consistorio.

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La Asociación de Comerciantes Ejido Norte lanza propuestas para el municipio

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