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La Asociación Activa Tu Ocio y Di capacitados llena de seres terroríficos el Parque Municipal

Solidaridad, diversión y deporte se dan la mano un año más en este evento

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Uno de los momentos del evento.

Javier Cortés

El Ejido

La XI Carrera y Marcha solidaria de Halloween organizada por la asociación 'Activa Tu Ocio Y Di Capacitados', con la colaboración del Ayuntamiento de El ... Ejido, llenó este domingo de brujas, piratas, princesas sangrientas y numerosos seres terroríficos y espeluznantes, pero enormemente solidarios el Parque Municipal de El Ejido.

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