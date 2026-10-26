La Asociación Activa Tu Ocio y Di capacitados llena de seres terroríficos el Parque Municipal

La XI Carrera y Marcha solidaria de Halloween organizada por la asociación 'Activa Tu Ocio Y Di Capacitados', con la colaboración del Ayuntamiento de El ... Ejido, llenó este domingo de brujas, piratas, princesas sangrientas y numerosos seres terroríficos y espeluznantes, pero enormemente solidarios el Parque Municipal de El Ejido.

Solidaridad, diversión y deporte se dieron la mano un año más en un evento que contó con diferentes pruebas, que incluyó carrera competitiva con la que comenzó la mañana, carreras infantiles y Marcha Solidaria.

La concejala de Deportes, María José Martín, y la edil, Delia Mira, asistieron a esta prueba junto a la directora del Centro Ocupacional de 'Activa Tu Ocio y Di Capacitados', Maru Sánchez, donde destacaron que esta carrera representa valores como el «compañerismo, convivencia, ejercicio físico, hábitos saludables y solidaridad. Es una oportunidad para disfrutar de una mañana de deporte en familia mientras apoyamos la importante labor que desarrolla la Asociación 'Activa tu ocio y di capacitados'».

Tras las pruebas deportivas, el programa continuó con la entrega de trofeos, premios y sorteo de regalos, además de animación infantil y mariachis y una jornada de convivencia con paella. El importe íntegro de la recaudación va destinado a la realización de las actividades y programas que desarrolla la asociación a lo largo del año como exposiciones, galas y salidas culturales y lúdicas, que sirven para la mejora de la autonomía de sus usuarios.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de El Ejido mantiene la colaboración con esta asociación, al igual que con otros colectivos sociales del municipio, aportando recursos técnicos y humanos mediante dos convenios. Además, este colectivo dispone de un espacio en el Centro de Iniciativas Empresariales para su Centro Ocupacional.