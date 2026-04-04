La artista Gesine Imhof expone sus obras 'Negación del horizonte' hasta el 14 de abril

La artista Gesine Imhof expone en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea «Negación del horizonte», una serie que replantea la relación con el ... paisaje desde una perspectiva sensorial y emocional. Influida por su recorrido vital entre el norte de Alemania y Andalucía, la artista concibe el paisaje como un espacio de refugio y contemplación constante en su obra.

La concejal de Cultura, Elena Gómez, ha visitado la muestra que estará abierta al público hasta el próximo 14 de abril, con entrada gratuita.

En esta etapa, Imhof elimina la línea del horizonte para romper con la perspectiva tradicional y generar una experiencia más inmersiva, donde el espectador se integra en la escena. El uso del color y la luz adquiere protagonismo, con composiciones que combinan lo figurativo y lo abstracto para evocar sensaciones más que representar fielmente la realidad.

La serie establece además un diálogo entre paisajes naturales y urbanos, entendidos como espacios de interpretación personal. En su transición hacia la abstracción, Imhof simplifica formas y estructuras, transformando el paisaje en una experiencia abierta que invita a la reflexión y a una conexión emocional más profunda.

La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 9.00 a 15.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas, así como los sábados de 10.00 a 14.00 horas, a excepción del próximo Jueves y Viernes Santo en los que el centro permanecerá cerrado.