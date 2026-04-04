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La artista Gesine Imhof expone sus obras 'Negación del horizonte' hasta el 14 de abril

La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 9.00 horas a 15.30 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas, así como los sábados de 10.00 horas a 14.00 horas

Sábado, 4 de abril 2026, 13:16

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La artista Gesine Imhof expone en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea «Negación del horizonte», una serie que replantea la relación con el ... paisaje desde una perspectiva sensorial y emocional. Influida por su recorrido vital entre el norte de Alemania y Andalucía, la artista concibe el paisaje como un espacio de refugio y contemplación constante en su obra.

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La artista Gesine Imhof expone sus obras &#039;Negación del horizonte&#039; hasta el 14 de abril