Arrancan las exhibiciones navideñas de las Escuelas Deportivas Municipales del IMD
El Ejido ·Un total de 20 grupos de pequeñas y pequeños de Gimnasia Rítmica de las categorías Premini y Prebenjamín protagonizaron una jornada en la que pusieron en escena lo aprendido durante estos primeros meses del curso
J. C.
El Ejido
Sábado, 20 de diciembre 2025, 00:02
El Pabellón de Deportes de El Ejido acogió hace unos días el inicio de las exhibiciones navideñas de las Escuelas Deportivas Municipales del Instituto Municipal ... de Deportes con el que se pone fin al primer trimestre.
Un total de 20 grupos de pequeñas y pequeños de Gimnasia Rítmica de las categorías Premini y Prebenjamín protagonizaron una bonita jornada en la que pusieron en escena lo aprendido durante estos primeros meses de curso. Acrobacias, pasos y movimientos que conforman coreografías de las que padres, abuelos y familiares disfrutaron y que aplaudieron.
La edil de Deportes, María José Martín, acompañó a los menores, animándoles en lo que para muchos fue su primera actuación en público en este deporte. Las exhibiciones continuarán durante la tarde del martes y del miércoles con el resto de categorías de Gimnasia Rítmica y las disciplinas de Baile Moderno y Gimnasia Acrobática.
