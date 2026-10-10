Arrancan las Escuelas Deportivas de El Ejido, superando los 5.000 inscritos
Las EDM ofrecen alrededor de una treintena de modalidades deportivas como fútbol, baloncesto, pilates, remo, gimnasia de mantenimiento o tenis. A esta oferta se suma este año el Entrenamiento Funcional
Javier Cortés
El Ejido
Las Escuelas Deportivas Municipales de El Ejido ya están en marcha este curso con cifras récord de participación, alcanzando los 3.500 niños inscritos y ... cerca de 2.000 adultos, que tienen a su disposición una amplia oferta de actividades para practicar deporte, mejorar su bienestar y disfrutar de sus beneficios a cualquier edad.
En total, el Instituto Municipal de Deportes, a través de las Escuelas Deportivas Municipales, ofrece alrededor de una treintena de modalidades deportivas, con propuestas tan diversas como fútbol, baloncesto, pilates, remo, gimnasia de mantenimiento o tenis. A esta oferta se suma este año, como novedad, el Entrenamiento Funcional, ampliando la oferta para quienes buscan mejorar su condición física mediante un trabajo adaptado y dinámico.
La concejal de Deportes, María José Martín, ha puesto en valor «la excelente respuesta de los ejidenses a las Escuelas Deportivas Municipales, que este curso alcanzan cifras históricas con más de 5.000 participantes, entre adultos y niños, lo que refleja el interés de los ejidenses por practicar deporte y por formar parte de un programa variado».
En la misma línea, ha subrayado que «el deporte es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y transmitir valores, especialmente entre los más pequeños».
Las Escuelas Deportivas Municipales constituyen uno de los principales motores del deporte en El Ejido y desempeñan un papel fundamental no solo en el desarrollo físico, sino también en el bienestar emocional, la socialización y la adquisición de valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.
La actividad se desarrolla en una amplia red de instalaciones repartidas por el municipio: el Estadio de Santo Domingo; pabellones de El Ejido, Balerma, Santa María del Águila, Las Norias, San Agustín y Ejido Norte; Sala Polivalente de Matagorda; en los centros educativos Bahía Almerimar, Almerimar, Ramón y Cajal, Laimund, Diego Velázquez y Ciavieja; campos de fútbol El Palmeral de Balerma, Santa María del Águila y Las Norias; Campo de Rugby de Almerimar; Lago Victoria; Club Náutico Almerimar; Parque periurbano de El Ejido; Casa del Deporte; Club de Tenis y pistas de tenis junto al Campo de Rugby de Almerimar. A esta red se incorpora este curso un nuevo equipamiento: el Pabellón de Ejido Norte, que recientemente ha sido inaugurado.
Con esta apuesta por las Escuelas Deportivas y por la mejora y ampliación de las instalaciones, el Ayuntamiento continúa trabajando para facilitar el acceso al deporte a todas las edades, fomentar hábitos de vida saludables y contribuir a la dinamización de la actividad deportiva en todo el municipio.