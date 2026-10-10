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Arrancan las Escuelas Deportivas de El Ejido, superando los 5.000 inscritos

Las EDM ofrecen alrededor de una treintena de modalidades deportivas como fútbol, baloncesto, pilates, remo, gimnasia de mantenimiento o tenis. A esta oferta se suma este año el Entrenamiento Funcional

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La concejala de Deportes, María José Martín, asiste a una de las actividades en un campo de fútbol.

Javier Cortés

El Ejido

Las Escuelas Deportivas Municipales de El Ejido ya están en marcha este curso con cifras récord de participación, alcanzando los 3.500 niños inscritos y ... cerca de 2.000 adultos, que tienen a su disposición una amplia oferta de actividades para practicar deporte, mejorar su bienestar y disfrutar de sus beneficios a cualquier edad.

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