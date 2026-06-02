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Arranca la IX Semana del Medio Ambiente de El Ejido con una exposición sobre la fascinación de las setas

La muestra de Eduardo Gallego, colaborador honorífico de la UAL, se puede visitar hasta el 15 de junio en el Centro de la Cultura Mediterránea

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Un momento de la presentación de la exposición.
Un momento de la presentación de la exposición. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Juventud, Participación y Educación, ha dado comienzo a la IX Semana del Medio Ambiente, ... que se desarrollará desde hoy, 1 de junio, hasta el próximo 6 de junio bajo el lema 'El futuro del planeta está en nuestras manos'.

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Arranca la IX Semana del Medio Ambiente de El Ejido con una exposición sobre la fascinación de las setas

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