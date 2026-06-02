Arranca la IX Semana del Medio Ambiente de El Ejido con una exposición sobre la fascinación de las setas

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Juventud, Participación y Educación, ha dado comienzo a la IX Semana del Medio Ambiente, ... que se desarrollará desde hoy, 1 de junio, hasta el próximo 6 de junio bajo el lema 'El futuro del planeta está en nuestras manos'.

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, y tiene como objetivo fomentar la educación ambiental, la sostenibilidad y el conocimiento del entorno natural entre la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes.

La programación contempla una amplia variedad de propuestas, entre las que se incluyen talleres, exposiciones, charlas divulgativas, acciones de sensibilización y visitas a espacios naturales de especial valor ecológico.

El concejal de Educación, Juventud y Participación, Javier Rodríguez, ha participado hoy en el inicio de las actividades con la inauguración de la exposición 'La fascinación de las setas. Los hongos de Almería', obra de Eduardo Gallego Arjona, colaborador honorífico de la Universidad de Almería. La muestra permanecerá abierta al público en el Centro de la Cultura Mediterránea hasta el próximo 15 de junio.

Rodríguez ha destacado que «esta Semana del Medio Ambiente constituye una excelente oportunidad para acercar a la población, especialmente a los escolares, la importancia de conservar nuestros recursos naturales y adoptar hábitos más sostenibles en el día a día».

Asimismo, ha señalado que «a través de actividades participativas y educativas buscamos despertar el interés por nuestro patrimonio ambiental, reforzar el compromiso con su protección y concienciar sobre el papel que cada persona desempeña en la construcción de un futuro más respetuoso con el entorno».

Las actividades continuarán mañana con la visita de los alumnos del CEIP San Agustín al centro comercial Carrefour, donde podrán conocer la relación existente entre la alimentación y el medio ambiente. Por su parte, el miércoles 3 de junio los estudiantes del IES Santa María del Águila llevarán a cabo una jornada de limpieza en Los Artos del núcleo.

Ese mismo día, el Centro de la Cultura Mediterránea acogerá la charla 'Nuestros Artos, nuestros Maytenus', impartida por Javier Cabello Pilar, catedrático de Botánica de la Universidad de Almería, y José Manuel Marín Fuentes, botánico y educador ambiental. La actividad cuenta con la colaboración de la Asociación Athenáa.

La programación proseguirá el viernes 5 de junio con una jornada de concienciación ambiental en las playas del municipio dirigida al alumnado del CEIP Bahía de Almerimar, mientras que los escolares del CEIP Tierno Galván participarán en talleres medioambientales y una visita a Los Artos.

La IX Semana del Medio Ambiente concluirá el sábado 6 de junio con un itinerario didáctico por Punta Entinas. La actividad, de carácter gratuito y con inscripción previa a través de la web turismo.elejido.es, comenzará a las 9:30 horas y permitirá a los participantes descubrir algunas de las singularidades de este espacio natural, como la presencia de flamencos, lentiscos y praderas de posidonia.