Arranca 'Play Ejido' en la Nave de Ejidomar con videojuegos, cultura y diversión en familia
El Ejido ·El evento se celebra los días 21 y 22 de noviembre de 10.00 a 20.00 horas y cuenta con 10 zonas y espacios temáticos
J. C.
El Ejiido
Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:41
El evento 'Play Ejido' abrió este viernes sus puertas en la Nave de Ejidomar con entrada gratuita y dirigido a todos los públicos. La edil ... de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, acompañó a participantes, familias y asociaciones durante la mañana que contó con la participación de alumnos de todas las aulas TEA del municipio, aulas específicas y usuarios de las asociaciones Cuenta Conmigo, Activa Tu Ocio y Di Capacitados, Down El Ejido, Murgi, Soy Especial y qué?, El Timón y FAISEM.
Martínez señaló que «el objetivo es la diversión y la interacción entre los participantes, hay una gran variedad de juegos adaptados que promueven la socialización sin competencia con dinámicas que involucran colaboración».
El evento, que se celebra los días 21 y 22 de noviembre en horario de 10.00 horas a 20.00 horas, cuenta con 10 zonas y espacios temáticos, entre los que destacan, eSports área con torneos, incluyendo EA FC25, Fortnite, Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros; zona de Asia con concursos K-Pop y Cosplay; área VR con experiencias inmersivas con realidad virtual; SIM con simuladores de conducción y vuelo; área de robótica, drones e impresión 3D; juegos de mesa y rol; y zona de tienes, ilustradores y expositores locales. Además, el público puede disfrutar de zonas Free Play, actividades familiares y restauración.
La actividad se encuadra en la programación que la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de El Ejido ha puesto marcha para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad bajo el lema 'Las etiquetas molestan… en la ropa y en la vida' y que contempla también acciones deportivas, culturales, de formación y sensibilización.
