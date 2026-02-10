Arranca la campaña de dinamización 'Te Quiero Local' para fomentar el comercio en El Ejido
la campaña incluye animación en la calle, reparto de regalos promocionales y música, generando a su paso un ambiente muy festivo
J. C.
El Ejido
Martes, 10 de febrero 2026, 18:25
El área de Comercio del Ayuntamiento de El Ejido ha iniciado esta mañana su nueva campaña de dinamización con motivo de San Valentín, con el ... objetivo de apoyar e incentivar el consumo en el comercio y los establecimientos de servicios del municipio durante una de las épocas más especiales del año como es San Valentín, y que llega bajo el lema #TeQuieroLocal.
La campaña ha arrancado en Ejido Centro con una gran dama alada rodeada de corazones y música recorriendo la zona comercial y en esta primera jornada también ha llegado al barrio de La Loma de la Mezquita, mientras que mañana pasará por los barrios de Santo Domingo y Ejido Norte, así como los núcleos de Matagorda y Pampanico.
El jueves el protagonismo será para los comercios de San Agustín y Las Norias, y el viernes la campaña se trasladará a Balerma y Almerimar, para acabar el sábado 14 de febrero en Santa María del Águila y de nuevo en Ejido Centro.
En este sentido, la campaña incluye animación en la calle, reparto de regalos promocionales y música, generando a su paso un ambiente muy festivo.
La concejal de Comercio, María Herminia Padial, ha recordado que «San Valentín representa una de las fechas con mayor impacto comercial del año» y ha subrayado que «para el comercio local, esta celebración es una herramienta esencial para la dinamización económica y la fidelización de clientes».
Es por ello que a través de esta nueva campaña se trata de animar a los vecinos a descubrir su comercio de proximidad y sensibilizar a los ejidenses sobre la importancia de comprar cerca de casa, reforzando la conexión personal entre el negocio y el cliente
Cabe recordar que la campaña de dinamización en calle se suma a la de rascas promocionales en los establecimientos adheridos que desde el pasado 2 de febrero está en marcha y que está repartiendo premios directos entre clientes y consumidores. Los premios son canjeables en los propios establecimientos participantes hasta el 21 de febrero.
