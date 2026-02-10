Arranca la campaña de dinamización 'Te Quiero Local' para fomentar el comercio en El Ejido

El área de Comercio del Ayuntamiento de El Ejido ha iniciado esta mañana su nueva campaña de dinamización con motivo de San Valentín, con el ... objetivo de apoyar e incentivar el consumo en el comercio y los establecimientos de servicios del municipio durante una de las épocas más especiales del año como es San Valentín, y que llega bajo el lema #TeQuieroLocal.

La campaña ha arrancado en Ejido Centro con una gran dama alada rodeada de corazones y música recorriendo la zona comercial y en esta primera jornada también ha llegado al barrio de La Loma de la Mezquita, mientras que mañana pasará por los barrios de Santo Domingo y Ejido Norte, así como los núcleos de Matagorda y Pampanico.

El jueves el protagonismo será para los comercios de San Agustín y Las Norias, y el viernes la campaña se trasladará a Balerma y Almerimar, para acabar el sábado 14 de febrero en Santa María del Águila y de nuevo en Ejido Centro.

En este sentido, la campaña incluye animación en la calle, reparto de regalos promocionales y música, generando a su paso un ambiente muy festivo.

La concejal de Comercio, María Herminia Padial, ha recordado que «San Valentín representa una de las fechas con mayor impacto comercial del año» y ha subrayado que «para el comercio local, esta celebración es una herramienta esencial para la dinamización económica y la fidelización de clientes».

Es por ello que a través de esta nueva campaña se trata de animar a los vecinos a descubrir su comercio de proximidad y sensibilizar a los ejidenses sobre la importancia de comprar cerca de casa, reforzando la conexión personal entre el negocio y el cliente

Cabe recordar que la campaña de dinamización en calle se suma a la de rascas promocionales en los establecimientos adheridos que desde el pasado 2 de febrero está en marcha y que está repartiendo premios directos entre clientes y consumidores. Los premios son canjeables en los propios establecimientos participantes hasta el 21 de febrero.