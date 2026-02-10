Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil de Comercio, María Herminia Padial, ha recordado que «San Valentín representa una de las fechas con mayor impacto comercial del año». IDEAL

Arranca la campaña de dinamización 'Te Quiero Local' para fomentar el comercio en El Ejido

la campaña incluye animación en la calle, reparto de regalos promocionales y música, generando a su paso un ambiente muy festivo

J. C.

El Ejido

Martes, 10 de febrero 2026, 18:25

Comenta

El área de Comercio del Ayuntamiento de El Ejido ha iniciado esta mañana su nueva campaña de dinamización con motivo de San Valentín, con el ... objetivo de apoyar e incentivar el consumo en el comercio y los establecimientos de servicios del municipio durante una de las épocas más especiales del año como es San Valentín, y que llega bajo el lema #TeQuieroLocal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una nueva borrasca llamada Nils «con gran impacto» que pasará por Granada
  2. 2 Alertan del incremento notable del caudal del Genil durante la tarde del martes
  3. 3 Sqrups, el outlet de los supermercados, llega a Granada con una tienda en Camino de Ronda
  4. 4 Una piscifactoría de Quéntar abocada a la quiebra y un millón de truchas muertas por el temporal
  5. 5 La subida de la cota de nieve a 3.000 metros este martes hace prever un fuerte deshielo en Sierra Nevada
  6. 6 ¿Por qué el 2 de marzo los escolares granadinos no tienen clase?
  7. 7 Fallece José Bisbal, boxeador y padre orgulloso del artista almeriense más internacional
  8. 8 Un coche se empotra contra la terraza de una churrería en el paseo de Velilla
  9. 9 Andalucía registra un total de 456 terremotos en la última semana
  10. 10

    Los próximos pasos del metro en Granada a un mes de que acabe parte de la obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arranca la campaña de dinamización 'Te Quiero Local' para fomentar el comercio en El Ejido

Arranca la campaña de dinamización &#039;Te Quiero Local&#039; para fomentar el comercio en El Ejido