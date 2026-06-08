 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Área de Pediatría del Hospital Universitario Poniente celebra su 'Semana de la Primavera'

Actividades lúdicas y formativas relacionadas con el medio ambiente, la lectura y la actividad física, entre otras, para los más pequeños

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El Área de Pediatría del Hospital Universitario Poniente celebra su &#039;Semana de la Primavera&#039;

IDEAL

Almería

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha organizado a través de la ... Unidad de Pediatría su tradicional 'Semana de la Primavera'. En esta edición, que se celebra entre el 8 y el 12 de junio, las actividades lúdicas y educativas se centran en el cuidado del medio ambiente, el fomento de la lectura, la promoción de la actividad física y el correcto uso de las redes sociales.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Área de Pediatría del Hospital Universitario Poniente celebra su 'Semana de la Primavera'

[]

El Área de Pediatría del Hospital Universitario Poniente celebra su 'Semana de la Primavera'