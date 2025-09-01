Arde una planta de envases de cartón en El Ejido Varias dotaciones del Consorcio de Bomberos del Poniente trabajan desde la noche de este domingo para tratar de sofocar el incendio

Varias dotaciones del Consorcio de Bomberos del Poniente trabajan desde la noche de este domingo para tratar de sofocar el incendio que se ha producido en una planta de envases de cartón, madera y palets en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería) a última hora de este domingo, la cual ha quedado prácticamente destruida aunque sin registrarse heridos.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y Bomberos del Poniente han explicado a Europa Press que sobre la zona se mantienen cinco vehículos de extinción tras una noche en la que hasta 14 efectivos de los parques de El Ejido y Roquetas de Mar han trabajado de forma conjunta para intentar sofocar las llamas.

El incendio de la nave Envases Vicente Pérez, ya controlado y que no deja a personas heridas, se detectó poco antes de las 23,15 horas en la planta de embalajes situada en el camino de Puesto Rubio en esquina con la calle Marruecos, en el conocido como barrio de San Juan.

En este sentido, se alertó a Bomberos de Poniente, 061, Policía Local de El Ejido, Guardia Civil y Protección Civil. Los medios de emergencias desplazados hasta la zona constataron que el siniestro afectaba únicamente a la planta, de una única altura, y su producción de cajas y palés.

Tras la rotación de efectivos a primera hora de la mañana de este lunes, los bomberos continúan en la zona hasta dar por extinguido el incendio, que ha dejado una notable columna de humo visible desde diferentes puntos lejanos en la comarca del Poniente almeriense.

El incendio de esta planta ha tenido lugar a apenas dos kilómetros de distancia donde el 27 de mayo del pasado año otro siniestro de grandes proporciones arrasó la nave industrial de la cooperativa hortofrutícola Mabe, el cual se vio alimentado por materiales altamente inflamables. Este incendio precisó de un operativo de 35 efectivos y numerosos vehículos de emergencia para su extinción.