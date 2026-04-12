Apuesta por atraer el talento: El Ejido acogerá la I Feria de Emprendimiento
El objetivo es fomentar la cultura emprendedora, el aprendizaje práctico y el compromiso social, así como fortalecer la conexión entre centros
Javier Cortés
El Ejido
Domingo, 12 de abril 2026, 14:36
La Plaza Mayor de El Ejido y el espacio MurgiJoven albergarán el próximo 14 de abril de 09.00 horas a 14.00 horas la ... primera Feria de Emprendimiento de El Ejido. En esta iniciativa, que tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que realiza el alumnado de distintos centros educativos en materia de emprendimiento, participan 12 institutos y colegios de la provincia: El Ejido, La Mojonera, Vícar, Roquetas de Mar, Baza, Vélez-Rubio y Olula del Río.
El concejal de Educación, Juventud y Participación, Javier Rodríguez, ha mantenido un encuentro con los representantes de los centros educativos organizadores, como son el IES Santo Domingo, el IES Murgi y el IES Francisco Montoya.
En esta primera edición, los estudiantes presentarán proyectos empresariales, sociales y creativos desarrollados en el aula, acercando a la ciudadanía el talento, la innovación y la capacidad emprendedora de los jóvenes. Con la celebración de este encuentro se pretende fomentar la cultura emprendedora, el aprendizaje práctico y el compromiso social, además de fortalecer la conexión entre los centros educativos y su entorno.
La feria contará con una zona de stands en la Plaza Mayor, donde el alumnado expondrá las iniciativas que llevan a cabo en cada uno de sus centros educativos, mayoritariamente desde el Programa Educativo de Emprendimiento Educativo; así como con un espacio complementario de charlas y talleres en el espacio Murgi Joven, en el que participarán profesionales, emprendedores y entidades del entorno.
El componente solidario lo pondrá la elaboración y venta de productos por parte de los centros educativos, cuyos beneficios se destinarán a diferentes asociaciones. Una programación que, además de fomentar el emprendimiento, pretende poner el foco de atención en el ámbito emocional, ya que el cuidado de la mente y la gestión de las emociones es fundamental en el desarrollo educativo de nuestros jóvenes.
El Ayuntamiento de El Ejido ha cedido el espacio MurgiJoven para el desarrollo de charlas, talleres y actividades relacionadas con el emprendimiento en la que participarán profesionales, entidades y agentes del entorno, con el objetivo de enriquecer la experiencia formativa del alumnado y acercarle a la realidad del mundo empresarial y social.
El encuentro está organizado por el IES Santo Domingo, el IES Murgi y el IES Francisco Montoya de Las Norias, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido. Asimismo, en la feria participan algunas entidades como: CADE, ASEMPAL, Asociación Cajamar Innova y Groditech, Mamíferas, el Instituto de Juventud Almeriense, la Asociación Innova, miembros de la Asociación de Comerciantes de El Ejido (Bubu Concept, Audisensorial, Alejandra Foruria, y Entre puntas y volantes), la Asociación de Mujeres Urbanas y Rurales y el Servicio Andaluz de Empleo.
Entre las actividades más destacadas de las que podrán disfrutar los participantes se encuentran: una ponencia sobre soft skills y cómo construir un buen perfil profesional, que impartirá Nexo FP; una ponencia sobre cómo nuestro campo ha implementado la IA en los cultivos, que correrá a cargo de la Asociación Cajamar y Groditech; un encuentro con comerciantes de El Ejido donde los alumnos podrán conocer historias de emprendimiento en primera persona; y la ponencia de Lola Gómez Ferrón, que animará a las jóvenes mujeres a romper barreras y estigmas del mundo laboral para las mujeres.
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