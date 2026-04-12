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Uno de los momento de la presentación de esta feria en el municipio ejidense. IDEAL

Apuesta por atraer el talento: El Ejido acogerá la I Feria de Emprendimiento

El objetivo es fomentar la cultura emprendedora, el aprendizaje práctico y el compromiso social, así como fortalecer la conexión entre centros

Javier Cortés

El Ejido

Domingo, 12 de abril 2026, 14:36

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La Plaza Mayor de El Ejido y el espacio MurgiJoven albergarán el próximo 14 de abril de 09.00 horas a 14.00 horas la ... primera Feria de Emprendimiento de El Ejido. En esta iniciativa, que tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que realiza el alumnado de distintos centros educativos en materia de emprendimiento, participan 12 institutos y colegios de la provincia: El Ejido, La Mojonera, Vícar, Roquetas de Mar, Baza, Vélez-Rubio y Olula del Río.

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