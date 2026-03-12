Aprueban ocho grandes proyectos para transformar El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado en Junta de Gobierno los expedientes de contratación de los ocho primeros grandes proyectos del PAI para su ... ejecución por un montante de más de 10,2 millones de euros que suponen el 72,6% de la inversión total del Plan de Actuación Integrada de El Ejido con los que se va a continuar avanzando en la configuración de un municipio más moderno, funcional y mejor dotado que garantice la calidad de vida de sus vecinos.

Cabe recordar que El Ejido es uno de los municipios que mayor volumen de financiación ha recibido de este Plan de Actuación Integrado (PAI) «El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado», fruto de «la sólida experiencia que este Ayuntamiento tiene en la gestión de fondos europeos, la gran capacidad técnica y el elevado grado de madurez de los proyectos».

Y es que el municipio de El Ejido ha recibido 11.948.905 euros, lo que supone el 85% de una inversión total que ascenderá a 14.057.535 euros. Todos los proyectos deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029.

El alcalde, Francisco Góngora, ha detallado hoy cómo se está avanzando con estos «proyectos estratégicos que van a permitir dar un impulso a la modernización de El Ejido, crear espacios más funcionales, dotar de nuevas y mejores infraestructuras y ofrecer más oportunidades de ocio, cultura y deporte».

En este sentido, los proyectos aprobados que se convertirán en una realidad son la 'Reforma Integral del Edificio Ejidomar', el 'Centro Deportivo en Las Norias', la 'Adecuación de la Nave de Pampanico para centro de usos múltiples', la 'Regeneración integral de viarios en San Agustín', la 'Regeneración y rehabilitación urbana en calle Loma de la Mezquita y su entorno', la 'Regeneración urbana en viarios del núcleo de El Ejido', la 'Rehabilitación de la Plaza de la Libertad en Las Norias' y la 'Renovación de plazas y espacios públicos' en el municipio.

«Son actuaciones que nos van a permitir promover la cohesión social, la integración y revitalizar zonas promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo», ha aseverado Góngora.

El proyecto con mayor inversión previsto entre estas ocho actuaciones será la Reforma Integral del Edificio Ejidomar, que contará con un presupuesto de ejecución de 3.812.223 euros y que «nos permitirá desarrollar un ambicioso proyecto enfocado a uso cultural, deportivo y asociativo, con carácter inclusivo, que estoy convencido que será de referencia para toda la provincia, en el que atender las necesidades y demandas de las personas con discapacidad y desde el que seguir avanzando en inclusión social».

Por un lado, contará con un edificio de tres plantas donde se habilitarán 11 despachos, sala de terapia ocupacional, aula de informática, salas para talleres musicales, reuniones, relajación, rehabilitación, fisioterapia, gimnasio y formación, además aseos adaptados y baños ostomizados. Por otro lado, se va a crear un espacio de 5.072 metros cuadrados, junto a la Nave de Ejidomar, triplicando la superficie actual, para 10.600 personas que va a funcionar como espacio polivalente y multifuncional con pistas deportivas para uso de deporte adaptado, como boccia, baloncesto, pickleball, minibasket, fútbol sala o balonmano, entre otros. Un proyecto que con un período de ejecución de 18 meses y que también contempla una inversión de casi 200.000 euros en eficiencia energética.

El nuevo Centro deportivo que se proyecta en Las Norias tendrá 7.800 metros cuadrados destinados al deporte y al fomento de actividades saludables, para lo que contará con una inversión de 1.382.106 euros. Ubicado junto al pabellón y anexo al campo de fútbol, dispondrá de pista multiusos, cancha de baloncesto y vóley, dos pistas de pádel acristaladas, zona de skate, un pump track y una pista de fútbol 7, que se rodeará de merenderos cubiertos y aparcabicicletas, impulsando la movilidad sostenible.

«Este nuevo equipamiento contribuirá al fomento de hábitos saludables, la cohesión social, la integración y la dinamización del núcleo a través de una gran herramienta de canalización como es el deporte», ha destacado el alcalde.

Otro de los espacios del municipio sobre los que se actuará será la adecuación de la Nave de Pampanico con el objetivo de transformarlo en un centro de usos múltiples. Un proyecto que cuenta con una inversión de 869.113,64 euros y un año de ejecución, que permitirá la sustitución de la cubierta de uralita por una nueva con elementos traslúcidos, mejorando la iluminación natural y la eficiencia energética, además de renovar el pavimento deteriorado y garantizando la accesibilidad universal.

Tras la ejecución de este proyecto, este espacio dispondrá de gimnasio, zona de mantenimiento, salas de terapia ocupacional, despachos y zonas de descanso, además de aseos adaptados.

Por otra parte, el proyecto de regeneración integral de viarios de San Agustín, al que se destinarán 975.000 euros permitirá impulsar la movilidad, accesibilidad y sostenibilidad, mejorando la circulación de tráfico rodado y peatonal, además de mejorar la imagen de todo el núcleo.

Góngora ha resaltado que «el proyecto aprobado contempla la renovación de calzada y acerado, además de sustituir las redes de abastecimiento y la renovación y colocación de nuevos puntos de luz en las calles España, Mirasol, Agua, Las Nieves, Galaxia, Espejo, Constelación y Motores, además de la trasera entre Acequia y Agua».

Otro de los proyectos más ambiciosos que se han aprobado para transformar la imagen del municipio es el de regeneración y rehabilitación urbana en la calle Loma de la Mezquita y su entorno, una de las principales arterias comerciales del núcleo de El Ejido, dotado con 1.055.000 euros.

A través de este proyecto, que contará con 8 meses de ejecución «renovaremos una de las principales arterias comerciales del núcleo urbano que permitirá la ampliación y renovación de acerados, renovación de pavimentos y servicios urbanos, preparación de infraestructuras para futura red de videovigilancia, mejora de la iluminación, canalización de redes de telecomunicaciones e incorporación de nuevas infraestructuras de riego y mobiliario urbano más moderno», ha explicado el alcalde.

En cuanto a la regeneración urbana de en viarios de El Ejido, con un presupuesto de 1.220.000 y un plazo de ejecución de 8 meses, la intervención permitirá renovar calles, con acerado y pavimentación, modernizar las infraestructuras y mejorar la accesibilidad y seguridad de los peatones. Se centrará en una importante calle comercial y de restauración como es calle Granada y varias vías del entorno comercial ubicada entre calles Cervantes y Bulevar que son: calle Cine, Capitán Cortés, Virgen del Pilar, De la Rosa y desde Calle Almería y a Calle Cervantes.

De igual modo, se va a llevar a cabo la rehabilitación de la Plaza de la Libertad en Las Norias con un importe de 285.197 euros y ejecución 8 meses que 2se va a transformar en punto de encuentro, incorporando zona de juegos infantiles, zonas sombreadas, mobiliario funcional, sistemas de iluminación eficiente y vegetación».

Por último, se ha aprobado la renovación de plazas y espacios públicos con un importe de 578.997 €. El alcalde ha explicado que «la finalidad es revitalizar zonas mediante una intervención integral que mejore la habitabilidad, conectividad y sostenibilidad, a través de la modernización de infraestructuras, eficiencia energética y digitalización, junto con nuevos equipamientos deportivos y comunitarios».

Esta intervención se llevará a cabo en lotes para disminuir los tiempos de ejecución y minimizar las molestias a los vecinos y permitirá transformar las plazas Popares, Virgen del Pilar, Legión de España, y Celia Viñas.

Por último, el alcalde ha resaltado que, junto al avance de estos proyectos, seguimos trabajando en el resto incluidos en el PAI como la Biblioteca Central en la Estación de Autobuses (3.591.300 euros), el Mercado de Santa María del Águila (705.328 euros), Locales CC1 Almerimar ( tres fases 7.235.200 euros) (Primera fase: 2.236.512 euros), Mejora eficiencia energética en edificios públicos y colegios, las plazas Antonio Mira (755.000 euros), Plaza El Limonar (San Agustín) y Plaza Clotilde (Las Norias) (204.199 euros las dos), Infraestructuras de agua y saneamiento en El Canalillo 750.000 euros, Infraestructuras de agua y saneamiento en Tarambana 1.100.000 euros y Protección y promoción del patrimonio cultural de las tumbas megalíticas 260.000 euros.

Igualmente, desde el equipo de Gobierno se sigue trabajando y se colabora en todas las actuaciones que están en marcha en El Ejido como son el nuevo IES Almerimar, el Centro de Día, el nuevo Centro de Salud de Ejido Este, Pabellón de Ejido Norte, Complejo Deportivo Almerimar, IV Plan de Regeneración y Pavimentación de El Ejido, Cuartel de Carabineros y su entorno, II Fase del proyecto de Videovigilancia, Abastecimiento en alta de agua desalada, nuevo centro de Hemodiálisis, enlaces de la autovía A-7 y ampliación del Cementerio.