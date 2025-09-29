Aprueban mejorar el funcionamiento de los Centros de Tercera Edad

El Consejo de Mayores se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido y cuenta con la presencia del alcalde.

El Consejo Municipal de Mayores celebró este lunes una sesión ordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido con la finalidad de canalizar, de forma bidireccional, información relevante para el colectivo.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, presidió este órgano que contó con la presencia de representantes de las asociaciones de la Tercera Edad de El Ejido. Góngora alabó «la importante e imprescindible labor que se desempeñan los centros para promover el envejecimiento activo y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los usuarios».

Durante el Consejo se aprobó el Reglamento de Régimen Interno de los Centros de Mayores Municipales para regular las diferentes situaciones y actividades que desarrollan y que no están recogidas en sus estatutos. Para su redacción se tuvieron en cuenta algunas consideraciones formuladas por los propios mayores.

Documento

Este documento será sometido a aprobación en el Pleno Municipal y las asociaciones deberán adecuar sus estatutos a dicho texto. Algunas cuestiones que recoge tienen que ver con los empadronamientos, se regularán otros aspectos necesarios para poder ser socios y se establecerá con claridad la diferenciación entre las actividades propias de las asociaciones y las que organice el Ayuntamiento. También, se incluirá en la nueva normativa la actualización de los sistemas de votación, la gestión de las bajas, el periodo de cobro de las cuotas anuales o el régimen disciplinario, entre otros aspectos.

«Para nosotros es una prioridad contar con una red de centros adaptados a las necesidades y requerimientos de nuestros mayores», señaló Francisco Góngora.

Actividades

Durante el encuentro también se presentaron las actividades que desde el Ayuntamiento de El Ejido, se programaron para los mayores en el último trimestre del año que incluyen los talleres de memoria que arrancarán el 15 de octubre; un viaje cultural a Mojácar y Garrucha con desayuno en Antas que se llevará a cabo el 1 de octubre; el día 9 de octubre se celebrará una jornada de convivencia gastronómica en la nave de Ejidomar con el fin de rescatar las tradiciones culinarias de la zona; y el 18 de diciembre a las 17.00 horas tendrá lugar la Gala de Navidad en el Auditorio Municipal.

Los representantes de las asociaciones de mayores conocieron también el estado del nuevo centro 'San Francisco - Las Palmerillas' que en breve abrirá sus puertas, ya que se le está dotando de mobiliario y se está a la espera de que la asociación quede formalmente constituida.